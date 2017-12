Mama hotel využívajú aj tučniaky na Galapágoch

Niektoré tučniaky kŕmia aj svoje dospelé deti, ktoré už opustili hniezdo.

22. mar 2017 o 12:32 Dominik Holič

GALAPÁGY, BRATISLAVA. Sú mladí a postarajú sa o nich. Množstvo ľudí obýva takzvaný "mamahotel". Majú síce dosť rokov, aby sa osamostatnili, je však pre nich pohodlnejšie bývať u rodičov.

V ríši zvierat však človek nie je výnimkou. Na rodičovskú starostlivosť sa spoliehajú aj mladé tučniaky na Galapágskych ostrovoch - aj keď dospeli, opustili hniezdo a dokážu si potravu uloviť, žobrú jedlo od rodičov. Milujúci rodičia svoje dospelé deti radi nakŕmia.

Vyplýva to z pozorovaní vedcov Washingtonskej univerzity, ktoré zverejnil žurnál The Wilson Journal of Ornithology. Na plážach ostrova, kde žijú najmenšie tučniaky na svete, si všimli zvláštne správanie.

Čakať na jedlo

Keď po love vychádzali dospelé tučniaky z vody, čakali ich mladšie, no už dospelé jedince. Mladšie tučniaky sa dožadovali, aby ich staršie nakŕmili.

V niektorých prípadoch ich starší tučniak odohnal, občas však starší tučniak (pravdepodobne rodič) vyvrátil jedlo do zobáka mladšieho.

Tučniaky galapágske sú po tučniakoch bieloškvrnových len druhým druhom tučniakov, kde sa rodičia starajú o deti aj v dospelosti. Autori výskumu nepredpokladajú, že by takéto vlastnosti objavili pri niektorých z ďalších 16 druhov.

Správanie tučniakov galapágskych vychádza z nepravidelnej dostupnosti potravy na ostrovoch. Rodičia svoje dospelé deti kŕmia iba v časoch, keď je jedla dostatok a zvyšujú tak šance na úspešné rozmnožovanie.

Podľa oceánu

"Tučniaky galapágske sa neprispôsobujú sezónam, ale rozmarnej štedrosti oceánu. Pri ideálnych klimatických vzorcoch prinášajú oceánske prúdy dostatok rýb," vysvetľuje v tlačovej správe univerzity vedúca výskumu Dee Boersmaová, ktorá skúma tučniaky na Galapágoch viac ako štyridsať rokov.

"Pri silnom El Niňo však môžu mať dospelé jedince problém nakŕmiť samých seba a naplniť energetickú potrebu vlastných tiel."

doi: 10.1676/1559-4491-129.1.186