Hviezda smrti aj nepodarená planéta. Aké sú najčudnejšie mesiace

Ak by sme zostavovali rebríček popularity prirodzených satelitov slnečnej sústavy, jednoznačne by vyhral náš Mesiac. V tesnom závese by sme našli Saturnov mesiac Enceladus a Jupiterov mesiac Európa, ktorých oceány môžu mať podmienky vhodné na vznik života.

V okolí najväčších planét však existuje množstvo iných zaujímavých mesiacov rôznych tvarov a zložení. Sonda Cassini napríklad tento mesiac priniesla detailné zábery Saturnovho mesiaca Pan, ktorý má netradičný tvar vďaka hrebeňu, ktorý sa tiahne pozdĺž jeho rovníka.

Vybrali sme ďalších desať ďalších najzvláštnejších mesiacov slnečnej sústavy.