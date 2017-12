Google skúša hravú komunikáciu, reč premieňa na smajlíky

Povedzte svoje myšlienky a Google im dá svojskú, písanú podobu.

21. mar 2017 o 13:25 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Volá sa Supersonic Fun Voice Messenger a je to komunikačný experiment firmy Google. Hoci na prvý pohľad vyzerá ako akýkoľvek iný softvér z tejto kategórie, chýba mu to najhlavnejšie - políčko pre vkladanie textu a virtuálna klávesnica.

Komunikácia prebieha hlasovým diktátom. Čokoľvek poviete do mikrofónu, aplikácia prepíše do textu. Popri tom sa snaží vypúšťať nepodstatné slová a vkladať do textu emotikony, piktogramy a grafiku. Záleží iba na algoritmoch, akú podobu textu dajú. Hoci je v tejto chvíli zábavná, v inom profile či interpretácii môže byť vážna, neosobná či nadmieru zdvorilá.

Kým vy diktujete seriózny text, v softvéri vzniká detinská hra zo slov a obrázkov. Projekt vznikol podľa magazínu 9to5Google vo vývojárskej divízii Area 120.

Aby však emócie z komunikácie nevypadli a nezostali protistrane skryté, každý si môže na vyžiadanie vypočuť nahrávku vety v jej podobe pri prepise. Aplikácia je dostupná na platformách Androidd a iOS na niekoľkých svetových trhoch, Google neprezradil aké má s projektom do budúcnosti zámery.