Google zmenší fotky, zrýchli weby a uvoľní pamäť v mobiloch

Nová technológia Guetzil prináša účinnejšiu metódu kompresie obrázkov.

20. mar 2017 o 11:30 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá môže výrazne zmeniť svet webov, obrázkov a fotografií. Obrázky môžu zaberať o tretinu menej miesta aj bez toho, aby sa softvéry museli učiť nové algoritmy.

Znamená to, že weby budú rýchlejšie, do mobilov sa vmestí viac fotografií a aj grafické archívy pojmú bez navýšenia kapacity viac snímok. Umožňuje to nový prístup pri kompresii JPEG obrázkov, ktoré zachováva obrazové dáta s výraznou úsporou miesta.

Niektoré detaily netreba

Podľa magazínu Digital Trends to umožňuje nová technológia Guetzil, za ktorou stojí firma Google. S vyššími nárokmi na výkon čipov a dlhším časom kompresie dokáže fotografie komprimovať veľmi účinne. Tam, kde dnes treba päť megabajtov na uloženie snímky, s novým prístupom stačí len o niečo viac ako 3 megabajty.

Nový metóda berie do úvahy špecifiká ľudského zraku. Kompresné tabuľky jasne vymedzujú odlišnú citlivosť oka v rôznych vlnových dĺžkach svetla, ale aj odlišnú schopnosť oka rozoznávať jemné detaily v horizontálnom a vertikálnom smere. Z obrázkov sa tak vytrácajú tie detaily, ktoré oko príliš nevníma.

Guetzil robí viacero kompresných priechodov, pri ktorých vytvára sériu komprimovaných fotografií. Z nich následne vyberie jednu, ktorá prináša najlepšiu úsporu dát.

Formát sa nemení

Algoritmy doteraz nazerali na obrazové dáta odlišným spôsobom. Hodnotili úsporu miesta vo vzťahu so stratou detailov, bez ohľadu na to, kde vznikli. Jednoduché tabuľky nebrali do úvahu spôsob, akým fotografiu vníma človek, ale koľko skutočných dát sa z nej vytratilo.

Google otvoril kód vývojárskej verejnosti, aby sa mohla podieľať na jeho zdokonaľovaní a zakomponovaní do svojich projektov. Neočakávajte však, že mobily, fotoaparáty a kamery budú komprimovať obrázky novým spôsobom - na to majú príliš obmedzenú svoju vlastnú energetiku.

Softvéry v počítači však môžu pripraviť úspornejšiu grafiku pre weby, aplikácie pre správu fotografií môžu prekonvertovať archívy snímok pre lepšiu úsporu miesta a aj softvéry pre komunikáciu môžu obrazové prílohy komprimovať v podobe, ktorá je šetrnejšia k objemu prenesených dát.

Výhodou je, že takto spracované obrázky dokážu aplikácie zobraziť bez akýchkoľvek úprav či aktualizácií. Nemení sa formát, ale iba spôsob výberu dát pri ich vypúšťaní zo snímok. Google v minulosti predstavil viacero podobných projektov, ktoré sa neujali práve preto, že zobrazovanie vyžadovalo nové algoritmy.

Pred časom firma experimentovala aj s kompresiou, ktorá pomocou umelej inteligencie "vymýšľa" dôveryhodnú podobu neexistujúcich detailov, ktoré pri kompresii vypadli von.