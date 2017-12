Po Mesiaci mieri Aldrin aj na Mars. Cez virtuálnu realitu tam zoberie aj vás

Nemôžeme ísť len tam a späť, treba vytvoriť kolónie a to Musk nevie, vyzýva vlády americký astronaut.

18. mar 2017 o 15:07 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Mesiace Zeme a Marsu budú zastávkami, kde sa budú dopĺňať zdroje. Jednosmerná cesta na samotný Mars bude trvať asi pol roka, približne rovnako aj cesta späť. Pri jej predstavovaní vás bude sprevádzať samotný Buzz Aldrin, druhý muž, ktorý vystúpil na povrch Mesiaca.

Zatiaľ ide len o desaťminútové video, na ktorom americký astronaut prezentuje celú cestu. No divák ho sleduje cez okuliare s virtuálnou realitou a Aldrin sa zobrazuje ako hologram.

„Film bol úžasný,“ povedal pre BBC Charses Singletary z webu Upload VR, ktorý píše o virtuálnej realite. „Kvalita je vysoká a naozaj máte pocit, že stojíte uprostred sci-fi filmu. Ešte lepšie je, že Buzz vás prevádza niečím, čo sa dá naozaj uskutočniť.“

Nemusí ísť len o sci-fi

Za filmom je spolupráca firmy 8i, ktorá sa virtuálnou realitou zaoberá, a magazínu Time. Nie je dlhý, ale Aldrin dúfa, že v ľuďoch zanechá pocit, že cesty na Mars nemusia byť len otázkou sci-fi.

Dúfa tiež, že film presvedči aj vlády, aby sa o takéto cesty viac zaujímali a najmä, aby sa zamerali na jeden konkrétny plán a nepokúšali sa o rôzne spôsoby, ako sa na Mars dostať. „Len to míňa rozpočet a nakoniec sa nikam nedostaneme,“ zdôraznil v rozhovore pre BBC.

Víta iniciatívy Elona Muska a jeho SpaceX, no trvá na tom, že misie musia riadiť vlády. Musk je odborníkom na dopravné technológie, no nevie, ako vytvoriť na Marse funknčnú kolóniu, myslí si Aldrin.

„Ani na palube Mayflower neboli vedci, ale pútnici,“ pripomenul legendárnu loď, ktorá v roku 1620 doplávala z Anglicka do Ameriky, čo sa považuje za začiatok kolonizácie a vzniku súčasných Spojených štátov.

video //www.youtube.com/embed/dM24lBPwKMs

Nemôže stratiť motiváciu

Myslenie osadníkov musia mať aj ľudia, ktorí pôjdu na Mars. „Budú to pionieri, ktorí však budú musieť byť veľmi dobre pripravení a, čoho sa najviac obávam, musia byť veľmi motivovaní a zachovať si tú motiváciu, aj keď sa situácia bude meniť,“ vyhlásil a dodal: „Nemali by sme tam len prísť a vrátiť sa späť, to sme už urobili s misiami Apollo.“

Aldrinov film sa dá sledovať na zariadení HTC Vive, čoskoro sa objaví aj na konkurenčnom Oculus Rift.