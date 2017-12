Gmail prehrá videá z príloh, nebude ich treba sťahovať

Google už v e-maile prehrá nielen videá z YouTube, ale aj tie ktoré vám privátne pošlú vaši priatelia.

17. mar 2017 o 11:18 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Ak vám do e-mailovej schránky príde videoklip, nebudete si ho musieť pred spustením stiahnuť do svojho počítača alebo mobilu.

Gmail umožní nahliadnuť do jeho obsahu pomocou multimediálneho prehrávača, aký poznáte z jeho populárnej služby YouTube. Tam, kde bola doposiaľ iba ikona prílohy, sa objaví priamo prehrávač. Servery následne zaistia streamovanie obsahu, pri ktorom si môžete pozrieť iba časť videa, alebo využiť funkcie pretáčania.

Google podľa webu The Verge nasadzuje avizovanú novinku priebežne, do dvoch týždňov by sa mala aktivovať u všetkých používateľov Gmailu. Prednosťou tohto prístupu je, že hoci si videá z príloh naďalej budete môcť stiahnuť do svojho počítača, ubudnú príležitosti hackerom, ktorí pomocou príloh šíria škodlivý kód.

Google pred časom zvýšil kapacitu príloh, ktoré ku správam možno prikladať. Z pôvodných 25 megabajtov vzrástla kapacita pri príjme správ na 50. Hoci je to stále príliš málo na to, aby ste e-mailom prijali hodinový záznam z dovolenky, ide o šikovný priestor pre e-mailovú komunikáciu z mobilu.