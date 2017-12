Neznášate pavúky? Topili by ste sa bez nich v tonách hmyzu

Pavúky zožerú ročne viac ton hmyzu, ako ľudia mäsa.

17. mar 2017 o 10:45 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Pavúky sú takmer všade. Nájdete ich v lesoch, na lúkach, púštiach, v tundre, ale aj doma v obývačke či na záchode. Predstava toho, koľko ich je dokopy na celom svete, môže mnohých vydesiť – v prepočte sa na planéte nachádza približne 25 miliónov ton pavúkov.

Mnohí ľudia majú z pavúkov fóbiu, no príroda by sa bez nich nezaobišla - fungujú ako prirodzený "pesticíd". Ročne totiž môžu zožrať až 800 miliónov ton hmyzu, čo je dvakrát viac ako skonzumujú za rok ľudia mäsa. Odhaduje to nová štúdia z vedeckého časopisu Science of Nature.

Pavúky sa väčšinou živia rôznymi druhmi hmyzu, často škodcami. Niektoré tropické druhy pavúkov si občas pochutia aj na žabách, plazoch, rybách či malých cicavcoch.

Vedci sa rozhodli vypočítať, koľko obetí zabijú pavúky dokopy za rok, aby ukázali ich dôležitú úlohu v prírode. Najprv zistili, koľko potravy potrebuje väčšina pavúkov na prežitie, potom, koľko miesta zaberá priemerný pavúk a nakoniec vzali dáta z terénneho pozorovania pavúkov, ktoré lovili svoje obete.

Každý rok podľa výpočtov pavúky zabijú od 400 miliónov až do 800 miliónov ton hmyzu a bezstavovcov. Pre porovnanie, všetci ľudia na svete zjedia ročne asi 400 miliónov ton mäsa a rýb. Apetít pavúkov prekoná aj veľryby, tie zožerú ročne 280 miliónov až 500 miliónov ton potravy.

"Dúfame, že tieto odhady a ich značný význam zvýšia povedomie verejnosti a zvýšia úroveň uznania pre významnú svetovú úlohu pavúkov v pozemných potravinových sieťach," píše v tlačovej správe hlavný autor štúdie Martin Nyffeler.

DOI: 10.1007/s00114-017-1440-1