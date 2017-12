Chováte nemeckého ovčiaka? Máte ideálneho psa

Veľmi rýchlo sa učí novým povelom, svojmu pánovi je bezvýhradne oddaný a v neposlednom rade je aj veľmi spoľahlivý.

16. mar 2017 o 21:51 Nina Sobotovičová

Učí sa rýchlo?

Záchranár, policajný či slepecký pes, strážca oviec, ale aj stopár a sprievodca. Nemecký ovčiak hravo zastane každú z týchto úloh.

Vďaka svojej nekonfliktnej povahe a poslušnosti patrí k najobľúbenejším psím plemenám. Veľmi rýchlo sa učí novým povelom, svojmu pánovi je bezvýhradne oddaný a v neposlednom rade je aj veľmi spoľahlivý. Nemeckého ovčiaka, ako je zrejmé už podľa jeho mena, vyšľachtili v Nemecku krížením viacerých druhov ovčiarskych psov.

Pre jeho podobnosť s vlkom mu prischlo pomenovanie „vlčiak“. Má svalnaté a mierne predĺžené telo, ktoré s výnimkou bledých labiek pokrýva čierna alebo čiernohnedá srsť.

Čo robili v armáde?

Sprvoti sa nemecké ovčiaky chovali len v ich domovskej krajine. Tamojší armádni velitelia si uvedomovali, aké sú tieto psy šikovné. Mali s nimi veľké plány a nechceli sa o ne s nikým deliť.

Nemecké ministerstvo dokonca zakázalo vyvážať vlčiaky za hranice. Týmto krokom si však veľmi nepomohli, akurát podporili nelegálny obchod s vlčiakmi.

V prvej svetovej vojne mali nemecké ovčiaky nezastupiteľnú úlohu priamo na bojisku. Vyhľadávali ranených vojakov a zastupovali aj úlohu kuriérov, keď naprieč frontom prenášali dôležité správy od jedného veliteľa k druhému.

S koncom vojny padol aj zákaz na vývoz nemeckých ovčiakov, a tak sa tieto psy zakrátko stali najrozšírenejším plemenom. Známy je aj príbeh Rin Tin Tina, psa, ktorého na bojisku zachránil americký vojak. Psa vycvičil a urobil z neho hrdinu nemého filmu. Rin Tin Tin má aj vlastnú hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.

Chránia svojho pána?

Ak by sme poctivo vyratúvali všetky dobré vlastnosti nemeckých ovčiakov, zrejme by nám to hodnú chvíľu trvalo. Tie najlepšie si však predsa len spomenieme.

Vlčiaky sú veľmi rozumné, odvážne a verné zvieratá. Za každých okolností sú pripravené brániť svojho pána, aj keď ich k tomu nikto neviedol. Ide o prirodzený inštinkt. Spomedzi všetkých psov majú najcitlivejšie ňufáky, práve preto ich ľudia často využívajú ako stopárske psy.

Schopnosti vlčiakov si pochvaľujú aj policajti či pyrotechnici, ktorým pri práci pomáhajú s hľadaním drog alebo výbušnín. Ak sa k nim cvičiteľ správa ohľaduplne a za dobre odvedenú prácu ich pochváli, vlčiaky sa do nových úloh vrhajú s radosťou.

Vlčiaky v službách bieloruskej polície. (zdroj: TASR/AP)

Je žiarlivý?

Vlčiak v službách polície pôsobí ako neúnavný pracant, ktorý sa pri plnení povinností nenechá ničím vyrušovať. V skutočnosti je predovšetkým veľmi hravý a rád bezstarostne šantí s deťmi. Neposedníci však musia rešpektovať potreby psíka a nerušiť ho zo spánku či pri kŕmení.

Pri stretnutí s ľuďmi, ktorých nepozná, je vlčiak obozretný, občas dokáže byť dokonca až agresívny. Môže za to jeho podozrievavá povaha. V každom neznámom človeku totiž vidí votrelca. Ak ho majiteľ vychováva rozumne a s citom, vlčiak nemá problém s ostatnými domácimi zvieratami ani s inými psami.

Na druhej strane si však vlčiak potrpí na dostatok pozornosti od svojho pána. Ak sa v domácnosti objaví nový člen, či už je to dieťa alebo ďalší psík, dokáže byť vlčiak veľmi žiarlivý.

Ublížilo mu šľachtenie?

Neodborné šľachtenie a množenie plemena sa na vlčiakoch výrazne podpísalo. V starobe mnohé z nich trpia bolesťami bedrových kĺbov a nezriedka majú v pokročilom veku problémy aj s chôdzou, o behu ani nehovoriac. Inak sú to veľmi aktívne psy stvorené pre pohyb, ktorý by im mal chovateľ dopriať. Zatvorené v klietkach trpia, potrebujú priestranný výbeh , aby si mohli vybiť energiu.