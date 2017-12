Počítače s ľudskou pamäťou? Vedci už na nich pracujú

Algoritmy rozhodnú, čo si treba zapamätať a čo nie.

16. mar 2017 o 11:06 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Vývojárom systému Deep Mind sa podarilo vyvinúť systém, ktorý sám rozhoduje, ktoré dáta si počítač zapamätá a ktoré nie. Vďaka tomu by sme sa mohli dočkať nových a šikovnejších počítačov.

Ak by stroje dokázali fungovať rovnakým spôsobom ako ľudský mozog, programátori by nemuseli na každú úlohu písať nové algoritmy a postupy. Stačilo by, aby sa naučili rozhodovať tak, ako to robia deti.

Najbližšie sa tomu blížia neurónové siete. Dokážu sa samy naučiť špecifické postupy, vďaka ktorým riešia pridelené úlohy. Pri nových výzvach však začínajú od nuly, keďže si nedokážu zapamätať osvojené zručnosti.

Ako mozog človeka

Vývojárom sa teraz podarilo navrhnúť systém, ktorý sa inšpiruje budovaním spojení medzi neurónmi v mozgu. Neurónová sieť sleduje, ktoré z naučených zručností používa počítač najčastejšie a tie ponecháva v pamäti.

Vedci to majú odskúšané na počítačových hrách z éry Atari. Ak sa systém vytrénuje pri hraní jednej hry a následne prechádza k ďalším, získava rovnaké zručnosti a schopnosti ako človek. Bez toho, aby poznal konkrétnu hru - vychádza z predchádzajúcich skúseností.