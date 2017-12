Odfotíte tvár a mobil určí identitu neznámeho

Kontroverzná aplikácia už teraz vyvoláva obavy o súkromie.

15. mar 2017 o 12:17 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Odfotíte si mobilom človeka, ktorý sedí v parku na lavičke a v priebehu pár sekúnd sa dozviete jeho meno a priezvisko. Avizovaná aplikácia, ktorá sa označuje za analytický nástroj s prístupom k facebookovým profilom, už vyvolala vášnivú spoločenskú diskusiu.

Facezam by sa mal objaviť od 21. marca v App Store. Vývojári tvrdia, že pri vyhľadávaní má ich aplikácia 70-percentnú úspešnosť, pričom identifikáciu zvládne v priebehu desiatich sekúnd.

Facebook medzičasom zablokoval analytickej firme vývojársky prístup k dátam za to, že ich spoločnosť zneužívala na špehovanie. Sociálna sieť, navyše, tvrdí, že aplikácia, ktorá by sľubovala takúto funkcionalitu, by sa dostala do rozporu s pravidlami pre prístup k jej dátam.

Denník The Telegraph si myslí, že fámy okolo novej aplikácie sú iba klebetou a aplikácia na trh ani nevstúpi. Ľudia však už diskutujú o neprimeranom zásahu do súkromia.

Rusi pritom už majú s podobnou technológiou skúsenosti. Aplikácia Find Face pomáha identifikovať na fotografiách ľudí v prípade, že majú zriadené profily s fotografiami na ruskej sociálnej sieti VKontakte.

Podobných analytických nástrojov je viacero, vždy však fungujú iba s dátami, ktoré majú ich autori zozbierané vo svojich databázach. Používajú ich i vládne a silové zložky, ktoré nimi analyzujú kamerové záznamy na strategických miestach.