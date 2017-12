50 miliónov eur pokuta. Nemecko bojuje proti nezmyslom na sociálnych sieťach

Facebook zmaže 39 percent nahlásených príspevkov, Twitter len jedno percento.

15. mar 2017 o 11:21 Milan Gigel

BERLÍN, BRATISLAVA. Ak prevádzkovatelia sociálnych sietí nezačnú aktívnejšie filtrovať obsah tvorený používateľmi, môžu ich čakať vysoké pokuty. V Nemecku chystajú zákon, ktorý hovorí o pokutách až do výšky 50 miliónov eur.

Úrady sa podľa BBC odvolávajú na výsledky analýz: kým Facebook zmaže v prijateľnom čase iba 39 percent príspevkov, ktoré používatelia nahlásili ako nevhodné, pri Twitteri to je dokonca iba jediné percento.

Problémom sú toxické príspevky, ktoré obsahujú prejavy neznášanlivosti a rasizmu. Za rovnako vážny problém však úrady považujú aj zdieľanie a šírenie falošných správ.

Nemecká vláda chce, aby prevádzkovatelia sietí vyvinuli nástroje a zaistili pre ne také zázemie, aby toxické správy zmizli po nahlásení do 24 hodín. Obzvlášť, ak sú v rozpore so zákonom. Ak konkrétne príspevky žiadajú zložitejšie prešetrenie, sociálne siete by mali spraviť nápravu do siedmich dní.

Facebook teraz tvrdí, že len pre Nemecko rozšíri svoj tím editorov na sedemsto ľudí do konca tohto roka. Pomáhať budú algoritmom, ktoré dnes rozhodujú, aké príspevky sa užívateľom zobrazia.