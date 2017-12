Nie, mikrovlnky sa nemôžu premeniť na kamery. Je to hoax

Trumpova poradkyňa považuje nezmyselnú špehovaciu taktiku za fakt moderného života.

15. mar 2017 o 11:40 Dominik Holič

Existuje množstvo spôsobov ako niekoho sledovať. Špehovať sa napríklad dá cez mikrovlnky, ktoré sa premenia na kamery. Vieme, že toto je fakt moderného života.

V rozhovore pre denník USA Today sa takto vyjadrila poradkyňa amerického prezidenta Donalda Trumpa Kellyanne Conwayová.

Podľa webu Snopes dokonca naznačovala, že takúto špionážnu techniku používala vláda Baracka Obamu na sledovanie aktivít v stredisku Trumpovej kampane.

Narazili ste na hoax? Dajte nám vedieť na hoax@sme.sk.

Uniknuté dokumenty CIA ukázali, že mobily a múdre televízory sa na špehovanie naozaj aktívne používajú. Mikrovlnná rúra by sa ale dala využiť ako sledovacia kamera iba v prípade, že by mala zabudovanú kameru. Zároveň neexistuje účinný spôsob, ako z mikrovlnky vyrobiť funkčné odpočúvacie zariadenie.

"Nenapadá mi, ako by sa to dalo spraviť, jedine, že by išlo o mikrovlnku, ktorá sa dá ovládať hlasom a je pripojená na internet," vysvetľuje magazínu Wired odborník na zobrazovanie pomocou mikrovĺn Stephen Frasier.

Mikrovlnky so zabudovaným mikrofónom a pripojením na internet sú však raritou. Aj Conwayová preto pár dní po rozhovore prehodnotila svoje stanovisko.

"Nie som Inšpektor Gadget. Neverím, že ľudia používajú mikrovlnku na špehovanie Trumpovej kampane. Nemusím však poskytovať dôkazy, na to slúži vyšetrovanie," povedala Conwayová pre CNN.