Nová herná myš od Roccat je ako športové auto

Pekný vzhľad, svetelné efekty a prémiový snímač. Roccat Kone EMP je skvelá myš pre hráčov s väčšími rukami.

11. mar 2017 o 11:43 Matúš Paculík

Roccat Kone EMP Páči sa nám: dobrá ergonómia, dizajn, vynikajúci senzor Nepáči sa nám: nevhodná pre hráčov s malými rukami Hodnotenie: 9,0 Cena: 80 eur

S dobrou hernou myšou je to ako so športovým automobilom. Ak je dizajn podarený, vydrží extrémne dlho a nikoho neurazí, ak sa pri výmene vnútorností aj naďalej zachová aspoň v základnej podobe.

Roccat Kone EMP patrí presne do tejto skupiny produktov. Na prvý pohľad pripomína niekoľko rokov starý model, no je krajšia a má špičkový senzor, ktorý rovnako ocenia bežní, aj víkendoví hráči.

Keď starý dizajn nevadí

Ak ste už niekedy držali v ruke myš Roccat Kone Pure, tak viete, čo vás čaká. Ergonomicky dobre zladený dizajn, vďaka ktorému myš sadne do každej ruky praváka.

Tlačidiel nie je málo, ich počet našťastie výrobca udržal na rozumnej hranici šiestich kusov s jedným kolieskom. Vďaka funkcii Easy-Shift+ im môžete priradiť až celkovo 21 funkcií.

Tlačidlá nájdete na bežných miestach, dve sú pri koliesku, dve na ľavej strane myši. Ich dostupnosť je dobrá, pričom dvojicu pri myši je najlepšie nechať nastavenú pre zmenu DPI (počet zobrazovacích bodov na jeden palec). Koliesko je podľa marketingových materiálov veľmi odolné a môžete si priradiť funkciu pre jeho naklonenie do strán.

Puzdro so závažím by ste na myši hľadali márne. Jej hmotnosť je nemenná, presne 116 gramov. Kvôli mierne väčším rozmerom sadne lepšie do aspoň mierne väčšej ruky.

S počítačom ju prepojíte USB káblom s dostatočnou dĺžkou 1,8 metra. Na bokoch myši nájdete dva LED pásiky pre osvetlenie. Pre každý s pásikov si môžete nastaviť dve farby z rozsahu 16,8 milióna, navyše sú k nim dostupné aj rôzne svetelné efekty.

Snímač aj pre bežných hráčov

Nájsť vyváženú myš pre väčšinu aj tých občasných alebo nenáročných hráčov nie je jednoduché. Obrovské rozlíšenie snímačov a extrémna rýchlosť prináša komplikácie a hlavne, drvivá väčšina hráčov aj tak skončí v jeho prvej tretine.

Roccat Kone EMP má univerzálny snímač PixArt 3361. Na jednej strane je jeho vysoké rozlíšenie 12 000 DPI a na druhej strane aj jeho optimalizácia pre použitie pri nižších hodnotách.

Náročný používateľ sa nemôže sťažovať, snímač môže totiž nastaviť v krokoch po 100 DPI až do hodnoty 1200 DPI. Výrobca pre najvyššiu presnosť odporúča rozmedzie od 400 do 3000 DPI.

Navyše podľa jeho zistení väčšina profesionálnych hráčov aj tak používa DPI do hodnoty 2000. Maximum je tu len pre marketing a menšiu skupinu hráčov, keďže tak rýchly pohyb kurzoru využije len málokto.

Navyše netreba zabúdať, že len samotná hodnota DPI nehovorí vôbec nič o presnosti snímača. Preto pri porovnávaní modelov berte do úvahy aj ďalšie parametre.

So špičkovým softvérom

Nečakajte, že si svoju novú myš nastavíte behom pár sekúnd. Softvér Roccat Swarm je silným nástrojom pre pokročilých hráčov, tí neskúsení v ňom na začiatku strávia pokojne aj niekoľko hodín, kým budú úplne spokojní.

Pri DPI je k dispozícii až päť krokov, medzi ktorými sa môžete jednoducho prepínať. Každé jedno tlačidlo je nastaviteľné, zmeniť môžete dokonca aj funkciu pri otáčaní kolieska.

Vďaka skvelej ergonómii a veľmi dobrému snímaču je Roccat Kone EMP vynikajúcou voľbou aj pre náročného hráča, ktorému vyhovuje káblové prepojenie s nulovým oneskorením.

Vážnejšie chyby sme nenašli žiadne, jedinou nevýhodou pre úzku skupinu hráčov môže byť hmotnosť myši, prípadne jej väčšie rozmery.