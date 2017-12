Objavili lieky, ktoré používali neandertálci

Neandertálci mali svoj aspirín aj antibiotiká.

10. mar 2017 o 17:26 Tomáš Prokopčák

Keď ochoriete, možno skončíte s antibiotikami. A keď vás rozbolí hlava, dáte si čosi, čo bolesť utlmí.

Nový výskum naznačuje, že čosi podobné poznali už naši dávni príbuzní, ktorí si nasadzovali svoju vlastnú obdobu aspirínu či antibiotík.

Čo naši čiastoční dávni predkovia používali? Ako to vedci zistili? A čo to malo spoločné so zubmi a pradávnym bozkávaním medzi pračlovekom a neandertálcom?

Vypočujte si podcast TECH_FM.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/311756325&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false