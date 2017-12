V Káhire objavili sochu faraóna Ramzesa II., mala až osem metrov

Minister pre pamiatky nález označil za jeden z najvýznamnejších v histórii Egypta.

10. mar 2017 o 15:37 TASR

KÁHIRA. Archeológovia objavili v egyptskej metropole Káhira časti obrovskej sochy, ktorá zrejme zobrazuje Ramzesa II. Veľkého, jedného z najslávnejších faraónov starovekého Egypta.

Hlavu sochy vytiahli za pomoci buldozéra z vrstvy bahna a podzemnej vody. Členovia nemecko-egyptského archeologického tímu našli v okolí aj ďalšie fragmenty. Kolos je vytesaný z kremenca a mal celkovú výšku zhruba osem metrov.

K objavu došlo minulý týždeň v chudobnej štvrti Mataríja, ktorá sa nachádza v blízkosti komplexu bývalého chrámu Ramzesa II. na káhirskom predmestí Heliopolis.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Archeológ Hulínek: Slováci prvýkrát skúmali významné sumerské mesto

Vo štvrtok ho slávnostne ohlásil egyptský minister pre pamiatky Chálid Anání, podľa ktorého ide o jeden z najvýznamnejších nálezov v histórii Egypta.

V ďalšej fáze sa počíta s vyzdvihnutím zvyšných častí sochy, ktorá by sa mala následne zreštaurovať. V prípade, že sa potvrdí, že ide o kolos Ramzesa II., mali by ho umiestniť pri vchode do nového Veľkého egyptského múzea, ktoré majú otvoriť v roku 2018.

Faraón Ramzes (Ramesse) II. zvaný Veľký vládol v Egypte pred vyše troma tisícročiami (1279-1213 pred n.l.) v období takzvanej Novej ríše. Bol tretím panovníkom 19. dynastie a do dejín vošiel ako obratný diplomat, aktívny staviteľ a úspešný vojvodca.