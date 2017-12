Nová Google klávesnica sama prekladá text, ktorý práve píšete

Ak chcete esemeskovať s Japoncom, stačí vám na klávesnici ťukať svoje myšlienky v rodnej reči.

10. mar 2017 o 10:17 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Google má pre mobily novú stratégiu pre lámanie jazykových bariér.

Písané slovo dokáže prekladať v reálnom čase priamo vo svojej virtuálnej klávesnici Gboard. Stačí si navoliť jazykovú kombináciu a všetko ostatné zabezpečia technológie.

Kým do klávesnice vyťukávate slová svojho rodného jazyka, umelá inteligencia priebežne pripravuje preklad, ktorý odosiela do požadovanej aplikácie. Doposiaľ museli používatelia siahať po doplnkových nástrojoch, ktoré napísaný text na dopyt preložili.

Google chce podľa magazínu The Verge týmto krokom zaistiť zrýchlený prístup ku svojim prekladovým službám. Tie firma intenzívne nasadila vlani prostredníctvom funkcie Now on Tap Translation. Umožňuje jediným kliknutím preložiť obsah všetkých textov, ktoré sa v danej chvíli nachádzajú na displeji.

Virtuálna klávesnica však zabezpečuje dokonalú interakciu bez toho, aby ste sa o prekladateľské služby museli samostatne starať. Po boku tejto novinky Google pridal predikciu pri vkladaní piktogramov a emotikon. Zjednodušil a zlepšil aj hlasové rozhranie pre diktát textu.

Aplikácia Gboard je v päťdesiatke najpopulárnejších nástrojov pre Android, hoci analytici poukazujú na to, že aplikácie tohto druhu sú istým spôsobom za horizontom. Klávesnice mobilných operačných systémov sa v posledných rokoch zdokonalili natoľko, že ľudia nemajú veľa motivácie hľadať alternatívy.

Nie je vylúčené, že Google novinky zakomponuje do niektorej z najbližších verzií svojho Androidu.