Zvieratá okolo nás: Nafúknutá ropucha odstrašuje užovky

Známy je prípad, keď sa ropucha bradavičnatá v domácom chove dočkala tridsiatych šiestych narodenín.

11. mar 2017 o 8:00 Nina Sobotovičová

Ako dostala meno?

Na prvý pohľad vyzerá trochu odpudivo. Vlastnej aj na druhý a tretí. Ropucha bradavičnatá dostala nelichotivé meno práve podľa svojho vzhľadu, celé telo má totiž pokryté výraznými bradavicami. O čosi vľúdnejším je potom jej latinský názov, ktorý sa dá ľahko zapamätať – bufo bufo.

Ropucha je robustný obojživelník s krátkymi končatinami, takže na súši sa pohybuje len veľmi nemotorne. Je však o poznanie lepším plavcom. Na okrúhlej hlave sa jej vynímajú vystúpené oči s vodorovnými zreničkami. Sfarbená je najčastejšie do sivej či olivovozelenej, bruško má sivé alebo krémovohnedé.

Ukladá sa na zimný spánok?

Od marca do októbra trávi ropucha väčšinu svojho času vo vode alebo v jej tesnej blízkosti. Keď sa na jeseň ochladí, žaba zmení svoje stanovište. V lesnom poraste pri rybníku si do zeme vyhrabe dieru a uloží sa do nej na zimný spánok.

Niekedy sa ropuchám nechce hrabať v hline, a tak zimujú pod kameňmi či dokonca v pivniciach rodinných domov. V tejto fáze žijú len z tukových zásob, na ktorých od jari usilovne pracovali. Ropucha by v zime nedokázala zjesť nič, ani keby sme ju nástojčivo ponúkali. V tomto stave je úplne strnulá, papuľku by vôbec nedokázala otvoriť.

Chráni si oči?

Počas zimného spánku si ropucha musí chrániť oči, aby jej v tmavej diere úplne nevyschli. Ochrannú úlohu plnia viečka, pričom buľvy si ropucha zvlhčuje slznými žľazami. „Slzy“ jej teda zachraňujú zrak.

Keď sa začiatkom marca konečne oteplí, ropuchy sa na svojich ťarbavých nohách okamžite vyvlečú k rybníku. Po nekonečných mesiacoch v tme im už chýba voda, bez ktorej by dlhodobo neprežili.

Kto je väčší?

Samica je dvojnásobne väčšia, ako samček. Práve v tomto čase sa ropuchám začína obdobie párenia, rituál, ktorý nepôsobí vtipne len kvôli veľkostnému rozdielu medzi samcom a samičkou. Samce sa po potenciálnych partnerkách začínajú obzerať už na súši.

A keby sa len obzerali. Najčastejšie samičkám rovno naskáču na chrbát a pevne svoje vyvolené oblápajú, aby ich samičky zo seba nemohli striasť. Nezriedka sa o jednu ropuchu vo vode bijú aj traja samci, odtláčajú sa v snahe zhodiť ostatných sokov a mať chrbát nádejnej partnerky celý pre seba.

Samček sa svojej milej nechce pustiť. (zdroj: TASR)

Ako kladú vajíčka?

Ropuchy sa nepária v pravom zmysle slova, prebieha u nich totiž vonkajšie oplodnenie. Samica začne vypúšťať vajíčka a samček, stále sediac na jej chrbte, ich oplodňuje.

Ropuchy kladú vajíčka do tenkého radu, ktorý vyzerá ako retiazka a často meria až desať metrov.

Šnúry vajíčok sa hneď po oplodnení obalia ochranným bielym povlakom. Po desiatich dňoch sa z nich vyliahnu tisíce žubrienok.

Po premene žubrienok, ktorú nazývame metamorfóza, vodu opúšťa obrovské množstvo asi centimeter veľkých tmavých žabiek.

Môže sa dožiť tridsiatky?

Ropucha sa vo voľnej prírode dožíva štyri až deväť rokov, no ak sa o ňu vzorne stará chovateľ, v teráriu si môže požiť oveľa dlhšie.

Známy je prípad, keď sa ropucha v domácom chove dočkala tridsiatych šiestych narodenín. Je veľmi odolná, bez problémov prežije aj dlhodobú hladovku. Bezdôvodne si však potravu – drobný hmyz a larvy –, odopierať nebude.

Keď sa cíti ohrozená, poriadne sa nafúkne a niekoľkonásobne zväčší. Vtedy si na ňu netrúfne ani jeden z jej najväčších nepriateľov, užovka.

Na ropuchu bradavičnatú môžeme natrafiť takmer všade. Rozšírená je od nížin až po horské oblasti. Život vo vysokohorských podmienkach nie je pre ropuchy náročný kvôli klíme. Problém je v nedostatku vodných nádrží a jazier, kde by sa ropušie populácie mohli zdržiavať.