Microsoft sľubuje väčšiu kontrolu nad reštartami počítačov

Známe dialógové okno sa vráti späť. Tentokrát so šikovnými voľbami pre plánovanie reštartov.

3. mar 2017 o 11:16 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Sadnete ku klávesnici aby ste pokračovali vo prerušenej práci a namiesto otvoreného dokumentu nájdete pred sebou obrazovku pre prihlásenie do systému. Windows sa vo vašej neprítomnosti nasilu reštartoval.

Microsoft teraz na svojom blogu sľubuje viac kontroly nad reštartami Windows 10 s avizovaným veľkým balíkom aktualizácií. Používatelia budú môcť v novom dialógovom okne po automatickom stiahnutí záplat zvoliť, ako sa má počítač zachovať.

Zvoliť možno okamžitý reštart, odloženie reštartu o tri dni, či nastaviť konkrétny čas a dátum, kedy sa tak má automaticky stať. Popri tom možno v nastaveniach upraviť súčasný 12-hodinový denný rámec bez reštartov na 18-hodinový.

V praxi to znamená, že počítače sa budú správať podobne, ako sme boli zvyknutí v minulosti. Odkladať reštart budete môcť znova a znova, až kým ho nereštartujete sami, alebo sa od neho nevzdialite na dlhšie ako tri a pol dňa.

Hoci sú vynútené reštarty nepríjemné, otravné a spôsobujú výpadky rozpracovanej práce, snaha o okamžité nasadenie záplat do života nie je nezmyslom. Ak vážne chyby ohrozujú bezpečnosť počítača a umožňujú šírenie škodlivého kódu, je fajn že internet ožije protizbraňou - opravou chybného kódu.

Microsoft týmto počinom reaguje na početné sťažnosti používateľov, ktorí si neprivykli na to, že systém možno nastaviť tak, aby reštarty prebiehali v nočných hodinách. Nové dialógové okno by mohlo interaktívnymi prvkami priniesť jasno do tejto problematiky.

Nepríjemnosti s nútenými reštartmi gradujú so zmenami používateľských návykov. V minulom desaťročí nebolo bežné, že počítače bežali bez ohľadu na to, či pri nich niekto sedí alebo nie. Zmenili sa na pracoviská, ktoré v úspornej pohotovosti čakajú na to, kedy dostanete chuť zabaviť sa, alebo pracovať. Bez príprav či čakania na zdĺhavý štart.