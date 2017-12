Najstaršia fosília naznačuje, že život vznikne všade, kde môže

Novoobjavené pozostatky po mikroorganizmoch môžu pomôcť pri pátraní po mimozemskom živote.

2. mar 2017 o 18:05 Dominik Holič

QUEBEC, BRATISLAVA. Ak by pred približne 4,5 miliardy rokov existovali stávkové kancelárie, dostali by ste lepší kurz na to, že život vznikne na Marse ako na Zemi.

Obe mladé planéty ešte stovky miliónov rokov po svojom vzniku pripomínali pustatinu, ktorú bombardovali obrovské asteroidy. Mars bol však teplejší a vlhkejší. Podmienky pre život na Zemi by ste našli skôr hlboko pod hladinou oceánov.

Nové fosílie mikroorganizmov teraz ukazujú, že život mohol na Zemi vzniknúť už pred takmer 4,3 miliardy rokov - o 800 miliónov rokov skôr, ako sa doteraz predpokladalo a zároveň celkom rýchlo po vzniku samotnej planéty.

Fosílie tak naznačujú, že vznik života by pri správnych podmienkach vo vesmíre mohol byť pravidlom, a nie náhodou. Pozostatky baktérií objavili vedci z University College London (UCL), ktorí výsledky svojho výskumu zverejnili v časopise Nature.

video //www.youtube.com/embed/rynHqD3Elow

Životodarné trhliny

Predpokladá sa, že život na Zemi sa prvýkrát objavil v okolí hydrotermálnych prieduchov na dne oceánov. Prieduchy sú trhliny, ktoré zasahujú do zemského plášťa a z ktorých sa do okolia uvoľňuje horúca voda obohatená o minerály.

Z kameňov na morskom dne napríklad uvoľňujú železo, na ktoré sa môžu baktérie naviazať a prilepiť sa na kamene.

„Mikróby používajú železo na reakciu, ktorá uvoľňuje chemickú energiu. Túto energiu potom použijú na premenu oxidu uhličitého z vody na organickú hmotu, vďaka čomu môžu rásť,“ vysvetľuje spoluautor výskumu Matthew Dodd na webe The Conversation.