Astronóm: Muskov plán je reálny, bolo len otázkou času, kedy sa vrátime k Mesiacu

O súkromnej ceste k Mesiacu hovorí astronóm Ľubomír Hambálek z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

1. mar 2017 o 17:29 Renáta Zelná

Je plán Elona Muska reálny?

"Myslím si, že áno. Firma SpaceX, ktorú založil pán Musk, už do blízkeho okolia Zeme vyslala niekoľko vesmírnych sond. Napríklad šesť dní dozadu sa s Medzinárodnou vesmírnou stanicou spojila vesmírna loď Dragon, ktorá patrí spoločnosti SpaceX a vyniesla ju tiež ich raketa Falcon. Týchto letov už bolo niekoľko, takže určite majú kapacitu na niečo podobné."

“ Nebude to ako studená vojna, alebo kozmické preteky v 60. a 70. rokoch. „

Na lodi Dragon však ešte do vesmíru necestovali ľudia.

"Spoločnosť preto vyvíja ďalšiu kapsulu Dragon 2, ktorá bude upravená na prepravu ľudí. Pracujú na nej už nejaký čas.

Predpokladám, že vyhlásenie o ceste k Mesiacu prišlo, až keď je loď takmer hotová a majú reálne poznatky o tom, ako sa správa. Inak by na organizovanie tejto cesty určite nedali taký krátky termín.

Spoločnosť SpaceX je tiež jedným z komerčných partnerov NASA, vynáša pre nich náklad na vesmírnu stanicu a v budúcnosti počíta aj s astronautmi. NASA by s Muskom takúto zmluvu určite nepodpísala, keby nepoznala ich kapacity a schopnosti. Myslím si preto, že nápad dostať sa k Mesiacu je možný. Či to bude podľa plánu v roku 2018, to sa ešte uvidí."

Koľko môže stáť jeden let k Mesiacu?