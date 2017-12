Ak radšej používate srdiečko ako lajk, váš Facebook sa zmení

Na sociálnej sieti sa opäť mení algoritmus na zobrazovanie obsahu používateľom.

28. feb 2017 o 15:39 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Reagujete na zaujímavé príspevky vo Facebooku iba palcom nahor, alebo si s obľubou vyberáte i srdiečka a ostatné piktogramy, ktoré vyjadrujú emócie? Facebook to v najbližších dňoch zohľadní.

Firma mení algoritmy, ktoré sa starajú o výber príspevkov, ktoré sa používateľom zobrazujú. Začnú klásť väčší dôraz na to, ako na konkrétne druhy obsahu reagujete.

Vývojári podľa magazínu Digital Trends vychádzajú z toho, že čím viac snahy pri reakciách vynaložíte, tým viac vás konkrétny obsah zaujal. Pozdržanie príspevku na obrazovke znamená viac záujmu ako rýchle prescrollovanie, palec nahor symbolizuje väčší záujem ako klik bez lajku.

Úplne na vrchol hodnotenie sa však dostanú všetky príspevky, ktoré ste označili emotívnym piktogramom. Keďže je potrebné namiesto kliknutia zobraziť ponuku a zvoliť jednu z možností, z pohľadu vývojárov to znamená, že máte väčšiu snahu adekvátne reagovať.

To prinesie vyššie hodnotenie pri hľadaní obsahu, ktorý vás skutočne zaujíma. Facebook spúšťa nový algoritmus do praxe v týchto dňoch, takže ak sa výrazne zmení obsah, ktorý sa vám zobrazuje, je to iba tým, že ste pri klikaní aktívnejší ako kedysi.

Facebook nikdy nezobrazuje všetky príspevky, ktoré pochádzajú od vašich priateľov, z obľúbených stránok, komunít a skupín. Do pozornosti vám dáva iba tie, pri ktorých predpokladá váš záujem. Stratégia, ktorá sa zameriava na čas strávený pri používaní služby je optimalizovaná na príležitosti pre zobrazenie reklamy.

Štatistiky poukazujú na to, že od minulého roka použili používatelia sociálnej sieti 300 miliárd príležitostí na to, aby namiesto palca nahor použili iný z ponúkaných piktogramov. Mexiko, Čile, Surinam, Grécko, Paraguaj, či USA sú na špici v používanosti.