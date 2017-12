SpaceX prekvapil, v roku 2018 chce poslať ľudí k Mesiacu

Ľudstvo neopustilo obežnú dráhu Zeme od roku 1972. Zmenia to superbohatí turisti.

27. feb 2017 o 23:55 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Súkromné lety do vesmíru prekonajú novú hranicu. Zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk v pondelok oznámil, že už budúci rok zoberie jeho firma dvoch ľudí na týždňovú cestu okolo Mesiaca.

Mená dvoch milionárov, ktorí si cestu zaplatili, neprezradil. Tvrdí však, že už zložili veľkú zálohu a myslia to veľmi vážne. Musk neprezradil ani cenu tohto zájazdu.

„Súkromní občania“, ako ich na tlačovej konferencii Musk nazýval, s touto požiadavkou do jeho firmy prišli minulý rok, odvtedy sa na cestu pripravujú. Do vesmíru pôjdu zatiaľ neotestovanou raketou Falcon Heavy. Prvýkrát by ju mali vyskúšať v lete.

Bude ich pribúdať

Okružná cesta okolo Mesiaca by mala trvať asi týždeň, „turisti“ sa na povrch Mesiaca nedostanú. Celkovo by mali preletieť asi 600-tisíc kilometrov, píše Guardian.

„O cestu majú záujem aj ďalšie tímy a očakávame, že ich bude pribúdať,“ píše spoločnosť vo vyhlásení. „Ďalšie informácie o zložení tímu zverejníme po výsledkoch ich zdravotných a kondičných testov.“ Na palube budú len dvaja ľudia.

Ľudská posádka na Mesiac nešla už od roku 1972, ľudia odvtedy neopustili obežnú dráhu Zeme. Súkromníci sa doteraz dostali najďalej na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, ktorá obieha okolo Zeme.

Vykročiť do šíreho vesmíru

SpaceX v súčasnosti lieta na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, no dováža tam len materiál, zatiaľ nie ľudí. Americká agentúra pre letectvo a vesmír (NASA) však plánuje, že čoskoro spoločnosť v jej mene prevezie aj astronautov a až potom uskutoční aj cestu k Mesiacu.

„Pre ľudí je toto šanca vrátiť sa po 45 rokoch do šíreho vesmíru, v slnečnej sústave sa budú pohybovať rýchlejšie a ďalej ako kedykoľvek doteraz,“ uvádza SpaceX.