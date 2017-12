Ako dávni migranti zmenili Európsku DNA? Prišli len muži a kone

Tretia hlavná migračná vlna zanechala stopu v Európanoch až dodnes.

23. feb 2017 o 18:35 Renáta Zelná

UPPSALA, BRATISLAVA. Dnešní Európania sú potomkovia aspoň troch veľkých migrácií pravekých ľudí. Prví, približne pred 37-tisíc rokmi, prišli na kontinent lovci a zberači.

Potom začali prichádzať farmári z Anatólie, dnešného Turecka, pred deväťtisíc rokmi. A o dvetisíc rokov neskôr prišli kočovní farmári jamovej kultúry z dnešného Ruska a Ukrajiny, ktorí DNA Európanov ovplyvnili najviac.

Ľudia z jamovej kultúry prispeli najmenej k polovici genetického pôvodu dnešných Stredoeurópanov. Až teraz sa vedcom podarilo zistiť prečo.

Kočovní farmári z Eurázie boli totiž väčšinou muži a vtedajším Európankám sa zdali atraktívnejší. Naznačuje to výskum vo vedeckom žurnále PNAS.

Prebytok mužov

Výskumníci analyzovali znova archeologické vzorky z predošlých štúdií. Porovnávali rozdiely v DNA u dvadsiatich Európanov z doby po druhej migrácií a šestnástich, ktorí žili po príchode kočovníkov jamovej kultúry. Porovnávaním zdedenej DNA dokázali určiť, koľko mužov a žien bolo v rôznych vlnách migrácie.

U migrantov z Anatólie bol pomer pohlaví rovnaký. Migračná vlna jamovej kultúry ale priniesla takmer výlučne mužov. Z jedenástich ľudí prúdiacich na kontinent bola len jedna žena. Tento pomer je oveľa viac vychýlený k mužom, ako napríklad pri kolonizácií Ameriky Španielmi v na konci 15. storočia.

Určovanie pomerov žien a mužov z pravekých vzoriek je ťažké, no ak sa objav skutočne potvrdí, výskumníci preň majú vysvetlenie.

Vojna a atraktívni muži

„Vyzerá to ako keby tí muži cestovali za vojnou, s koňmi aj vozmi,“ povedal pre magazín Science Mattias Jakobbson hlavný autor štúdie a populačný genetik zo švédskej univerzity v Uppsale.

Vtedajším ženám sa práve preto mohli zdať ako atraktívnejší partneri na život – nielenže priniesli novo zdomácnené kone zo stepí ale aj nedávny vynález – koleso či medené kladivá.

Keďže migračná vlna jamovej kultúry trvala niekoľko desaťročí, muži mohli aj pred niečím utekať.

„Znamenalo by to, že ich zo stepí vyháňali silné negatívne faktory ako chronická epidémia alebo choroby,“ povedal pre Science archeológ David Anthony, ktorý sa do štúdie nezapojil. Je tiež možné, že muži mali v Európe založiť nové politicky spriatelené kolónie, dodal.

