Akadémia vied má päť slabých ústavov, dva robia špičkovú vedu

23. feb 2017 o 17:16 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Päť ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) robí vedu na podpriemernej úrovni.

Ukázali to výsledky auditu, ktorý si SAV nechala vypracovať panelom medzinárodných hodnotiteľov.

Hodnotenie tiež ukázalo, že dva z 57 hodnotených ústavov SAV pracujú na špičkovej úrovni a prinášajú medzinárodne významné výsledky.

Špičkové hodnotenie dosiahli ústavy polymérov a etnológie. Ďalších deväť ústavov vyčnieva v kvalite nad európsky priemer a 24 ústavov robí výskum na európskej úrovni. Zbytok organizácie má priemerné alebo podpriemerné výsledky.

Do najslabšej kategórie, ktorá podľa hodnotenia „nemá pevný základ“, zaradili hodnotitelia päť ústavov. Konkrétne ústavy, ktoré dosiahli podpriemerné výsledky, SAV ukáže za tri týždne. Vedenia ústavov dostali od vedenia čas na to, aby sa proti výsledkom hodnotenia odvolali.

“ Ukázalo sa tiež, že vo všetkých troch oddeleniach máme aj najlepších, aj takých, ktorí nestačia s dychom. „ Pavol Šajgalík, šéf SAV

„Som spokojný. Dostali sme niekoľko odpovedí na dôležité otázky. Často sa potýkame s otázkou, či výskum na Slovensku má zmysel. Odpoveď je áno. Ukázalo sa tiež, že vo všetkých troch oddeleniach máme aj najlepších, aj takých, ktorí nestačia s dychom,“ komentoval výsledky výskumu šéf SAV Pavol Šajgalík.

Medzinárodný panel vedcov, ktorý skúmal prácu všetkých ústavov SAV, viedla Maria Makarowová z fínskej akadémie vied. V čase hodnotenia mala SAV 57 ústavov, medzičasom sa ich počet znížil na súčasných 48.

Ústavy SAV sú rozdelené do troch oddelení, ktoré skúmajú neživú prírodu, živú prírodu a humanitné vedy.

//datawrapper.dwcdn.net/Y8NJK/2/

Dostanú ďalšie peniaze

SAV sľúbila, že nechá prácu svojich ústavov vyhodnotiť pre zmluvu, ktorú podpísala zo štátom roku 2015. Ministerstvo financií vtedy akadémii zaručilo, že do roku 2018 bude zo štátneho rozpočtu dostávať najmenej 60 miliónov eur ročne.

Minister financií Peter Kažimír vo štvrtok sľúbil, že v tomto roku zvýši rozpočet SAV o 1,1 milióna eur. Peniaze chcú rozdeliť tak, aby motivovali už úspešné alebo zlepšujúce sa ústavy.

„Na základe hodnotenia, v ktorom sú zahrnuté aj odporúčania, musí každý ústav vypracovať plán rozvoja na štyri roky s merateľnými ukazovateľmi. Tie budeme vyhodnocovať po každom roku,“ povedal Šajgalík.

Ústavom, ktoré sa zlepšia, chce šéf SAV postupne dávať viac peňazí z rozpočtu.

Nevyužitý talent

„Videli sme veľkú kvalitu a mnoho talentovaných doktorandov. Na Slovensku je veľký potenciál, ktorý by ste mali využiť,“ povedala Makarowová. Výskumníci mali však desiatky pripomienok k fungovaniu vedy na Slovensku.

Okrem iného odporúčajú napríklad zlepšenie podmienok pre doktorandov, citlivé spájanie inštitúcií či vytvorenie inštitúcie, ktorá by pomáhala vedcom čerpať európske zdroje.

Navrhli tiež, aby vznikol audit všetkých vedeckých inštitúcií vrátane univerzít a aby sa pripravil strategický plán financovania výskumu. Okrem iného zahraniční vedci navrhli aj to, aby sa zmenili pravidlá rozpočtu SAV.

„Rozpočet by ste nemali skopírovať z minulého roka. Mali by ste zaviesť konkrétne ciele aj prvky konkurencie v rámci inštitúcie, ktoré by motivovali na lepší výkon. Toto dokázateľne funguje inde na svete a radíme Slovensku, aby príklad nasledovalo, povedal bývalé šéf Amsterdamskej univerzity Sijbolt Noorda, ktorý tiež hodnotil prácu vedcov SAV.

Šajgalík tvrdí, že SAV začne tlačiť na výkonnosť jednotlivých ústavov najneskôr od budúceho roka. Tvrdí, že pri plánovaných zmenách pomôže zákon, ktorý by premenil SAV zo štátnej rozpočtovej organizácie na verejnovýskumnú. Vláda by zákon mala schváliť ešte tento rok.