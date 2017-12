Nová liečba by mohla napraviť poškodený sluch

Klinické testy na ľuďoch spustia do dvoch rokov.

23. feb 2017 o 16:51 Renáta Zelná

BRATISLAVA. V oboch vnútorných ušiach máte tisícky špeciálnych buniek, ktoré vám pomáhajú počuť. Dokážu premeniť zvukové vlny z okolia na nervové signály. Nazývajú sa vláskové bunky a sú veľmi náchylné na poškodenie.

Ak raz umrú, už sa neobnovia. Poškodenie týchto buniek je preto jednou z najčastejších príčin straty sluchu.

Vedci teraz objavili novú zmes liekov, ktoré dokážu podporiť tvorbu nových vláskových buniek, čo by mohlo prinavrátiť sluch. Liečbu predstavili vo vedeckom časopise Cell Reports.

„Strata sluchu je skutočný problém pre starnúcich ľudí. Tento nový postup by ho konečne mohol pomôcť vyriešiť,“ píše v tlačovej správe Massachusettskej technickej univerzity (MIT) jeden z autorov štúdie Robert Langer.

Pri narodení má človek v každom vnútornom uchu približne pätnásťtisíc vláskových buniek. Rokmi ich však poškodzuje hluk, starnutie, niektoré antibiotiká a chemoterapeutické lieky.

Keďže vedci vedeli, že mŕtve vláskové bunky sa už nedajú oživiť, našli nový spôsob. Najprv z myšacieho ucha, konkrétne zo špirálovitej časti nazvanej slimák, odobrali špeciálny typ buniek. Nazývajú sa podporné bunky a všimli si u nich, že sa dokážu diferencovať na iný typ buniek.

V laboratórnych podmienkach tieto bunky ošetrili troma druhmi molekúl. Prvé spôsobili, že podporné bunky sa začali rýchlo deliť. Druhá molekula zabránila predčasnému diferencovaniu buniek. Keď mali dostatok rozdelených buniek, ďalšími molekulami odštartovali ich premenu na vláskové bunky.

Metóda vytvorila až 60 krát viac dospelých vláskových buniek ako predošlá technika – v tej menili podporné bunky bez predošlého rozdelenia a zvýšenia ich počtu.

Liečba je veľmi jednoduchá a dala by sa podľa autorov uplatniť aj u ľudí. Podobne ako pri liečbe ušných infekcií, by sa liek injekčne vstrekol do stredného ucha, odkiaľ by sa cez membrány dostal až do vnútorného ucha. Liečbu by chceli začať testovať na ľuďoch v priebehu budúceho roka.

Do štúdie sa zapojili vedci z MIT, Brighamovej nemocnice, Massachusettskej nemocnice pre liečbu očných a ušných ochorení. Výskum sčasti financovala Európska komisia.

DOI: 10.1016/j.celrep.2017.01.066