Umelá inteligencia sa sama naučila programovať

23. feb 2017

CAMBRIDGE, BRATISLAVA. Dostali ste skvelý nápad na novú aplikáciu, ktorá vám môže zarobiť milióny, no nedokážete si ju sami naprogramovať?

Už čoskoro bude v takýchto situáciách pomáhať umelá inteligencia.

Vývojári z Cambridgeskej univerzity a Microsoftu naučili systém DeepCoder písať vlastné programovacie kódy. Umelá inteligencia, napríklad, vie vyriešiť základné úlohy programátorských súťaží, ktoré pracujú s piatimi riadkami kódu.

Znamená to, že aj človek, ktorý nevie kódovať, by mohol v budúcnosti stroju zadať svoj nápad a predstavu a DeepCoder by vytvoril program na mieru.

"Automatizácia takejto technológie môže výrazne znížiť čas potrebný na vývoj kódu," vysvetľuje časopisu New Scientist programátor Armando Solar-Lezama z Massachusettskej technickej univerzity. "Ľudia môžu byť oveľa produktívnejší a vyvíjať systémy, ktoré by sa predtým nedali."

DeepCoder vytvára nové programy pomocou útržkov kódov z iných softvérov. Túto techniku takzvanej programovej syntézy používajú aj ľudia, no umelá inteligencia dokáže nájsť potrebné časti kódu rýchlejšie.

Predošlým systémom trvalo niekoľko minút, kým našli vhodnú kombináciu kódov, DeepCoder to dokáže za zlomok sekundy.

Ľudskí programátori sa však o svoju prácu nemusia obávať, umelá inteligencia ich skôr odbremení a môžu sa venovať komplexnejším úlohám.