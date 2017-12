Vedec z NASA: Či sme vo vesmíre sami, zistíme možno v tomto desaťročí

Vesmírna agentúra objavila planéty podobné Zemi. Môžu mať vodu aj jednoduchý život.

22. feb 2017 o 18:57

Tlačovú konferenciu môžete sledovať v priloženom videu asi od jedenástej minúty.

BRATISLAVA. Len 40 svetelných rokov od Slnečnej sústavy sa nachádza sedem planét, ktoré sa podobajú Zemi. Tri planéty v systéme TRAPPIST-1 by mohli mať vodné oceány a podmienky vhodné pre vznik života. Na tlačovej konferencii to v stredu večer oznámil Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).



"To či sme tu sami, zistíme už v tomto alebo ďalšom desaťročí," povedal vedúci vedeckých misií NASA Thomas Zurbuchen. Ak by sme sa chceli k vzdialenému systému dostať my sami, potrebovali by sme stovky technologických zázrakov, dodáva Zurbuchen. Vedci sa musia zlepšiť napríklad vo vesmírnej doprave či ochrane pred radiáciou.