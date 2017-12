Veľký objav astronómov, ďaleké planéty môžu mať vodu aj život

Umelecké zobrazenie hviezdy TRAPPIST-1 a jej planét. Mraz, vodné mláky a para ukazujú, ktoré z planét by mohli mať na povrchu kvapalnú vodu. (Zdroj: NASA/R. Hurt/T. Pyle)

Systém TRAPPIST-1 V jeho strede sa nachádza hviezda TRAPPIST-1 - malý a relatívne chladný červený trpaslík. Hviezda sa nachádza v súhvezdí Vodnár.

- malý a relatívne chladný červený trpaslík. Hviezda sa nachádza v súhvezdí Vodnár. Odhadovaný vek hviezdnej sústavy TRAPPIST-1 je asi 500 miliónov rokov.

Tri planéty 1b, c a d objavili už pri pozorovaniach na konci roka 2015. Objav oznámili v máji 2016.

a objavili už pri pozorovaniach na konci roka 2015. Objav oznámili v máji 2016. Dráhy planét nie sú oveľa väčšie ako dráhy Galileových mesiacov - vzhľadom na Jupiter. K svojej hviezde sú však bližšie, ako je Merkúr k Slnku.

BRATISLAVA. Pri pátraní po mimozemskom živote hľadáme to, čo poznáme. Vieme, že na vznik života na Zemi pred miliardami rokov boli potrebné voda aj pevný povrch.

Vedcom sa teraz podarilo objaviť sedem nových ďalekých planét, z ktorých viaceré spĺňajú obe podmienky.

Veľkosťou sa veľmi ponášajú na našu Zem a tri z takýchto exoplanét sú v správnej vzdialenosti od svojej materskej hviezdy a mohli by niesť rozsiahle oceány - teda aj podmienky vhodné na vznik života.

Objav cudzích planét v hviezdnom systéme TRAPPIST-1 zverejnili výskumníci v stredu večer vo vedeckom časopise Nature. Ide tak o systém s najväčším počtom planét podobných Zemi, a zároveň je to sústava s najväčším počtom svetov, na ktorých by mohla tiecť voda.

„Je to úžasný planetárny systém – a nielen preto, že sme našli toľko planét, ale preto, že sú všetky veľkosťou prekvapivo podobné Zemi,“ píše v tlačovej správe ESO hlavný autor štúdie Michaël Gillon.

O planétach v systéme TRAPPIST-1 prvýkrát hovorili vedci už v máji 2016, vtedy ich však objavili iba tri.

Chladná hviezda a sedem takmerzemí

Extrasolárna planéta alebo exoplanéta je planéta, ktorá obieha inú hviezdu ako naše Slnko.

Ich existenciu predpovedali už pred stáročiami, no prvý objav a potvrdená existencia exoplanéty prišla až v roku 1992. Dodnes sa astronómom podarilo objaviť 3576 potvrdených exoplanét a ďalšie tisíce kandidátov, no len niektoré z nich sa ponášajú na našu vlastnú Zem.

“ Zatiaľ poznáme len život na Zemi, ktorý potrebuje tekutú vodu. „ astronóm SAV Ľubomír Hambálek

Len v našej galaxii sa pritom nachádza asi 200 miliárd hviezd, pričom astronómovia odhadujú, že planét bude násobne viac. V Mliečnej ceste by sme tak mohli mať asi 11 miliárd planét, ktoré sa nielenže podobajú na Zem, ale mohli by ležať aj v obývateľnej zóne, kde by sa voda mohla nachádzať v kvapalnom skupenstve.

Ak by sme do rovnice započítali aj malé a chladné červené trpaslíky, počet takýchto exoplanét by sa zvýšil na 40 miliárd.

Medzi červené trpaslíky totiž patrí aj materská hviezda systému TRAPPIST-1, pri ktorej teraz vedci objavili sedem planét. Označili ich ako TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g, h - podľa toho, ako krúžia okolo svojej hviezdy. Veľkosťou sa ponášajú na Zem či Venušu a prvých šesť z nich zrejme má kamenný povrch.