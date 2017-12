Život môže vzniknúť kdekoľvek, objaviť ho bude náročné (anketa s vedcami)

Slovenskí vedci vysvetľujú, prečo je nový objav NASA taký dôležitý.

22. feb 2017 o 19:00 Renáta Zelná

1. Systém TRAPPIST-1 je od nás vzdialený 40 svetelných rokov. Je možné, že sa tam niekedy ľudstvo dostane?

2. Prečo je tento objav výnimočný?

3. Vieme aj na diaľku povedať, či sa na exoplanétach môže nachádzať voda?

4. Stačí aj energia z hviezdy ako TRAPPIST-1 na vznik života?

Ján Budaj,

Astronomický ústav SAV

1. Je veľmi málo pravdepodobne, že by sme sa tam mohli súčasnými technológiami dostať. Je to preto, že 40 svetelných rokov by tam letelo svetlo. Žiadna kozmická loď nemôže prekonať túto rýchlosť, a teda by to trvalo minimálne 40 rokov tam a 40 rokov naspäť.

Sú však aj bližšie hviezdy, ktoré majú Zemi podobnú planétu. Napríklad Proxima Centauri je od Zeme vzdialená iba cca 4 svetelné roky. Vyvíjajú sa spôsoby, ako sa tam dostať. Zdá sa, že by bolo možné vyslať tam flotilu veľmi malých nanosatelitov, ktoré by sa urýchlili na rýchlosť blízku rýchlosti svetla pomocou laseru a tieto by tam mohli doletieť za cca 10 rokov. Akákoľvek informácia, čo by nám však odtiaľ poslali, by zase letela naspať minimálne 4 roky - a teda by to mohlo trvať zhruba tých 14 rokov.

2. Výnimočný je najmä tým, že sa objavilo naraz toľko planét. Ďalej tým, že všetky obiehajú skoro v tej istej rovine, ktorá je tak šťastne natočená, že ich vidíme prelietať popred hviezdu.

Zvláštne je aj to, že všetky sú podobné našej Zemi, ako aj tým, že viaceré z nich obiehajú v tzv. obývateľnej zóne. To je oblasť okolo hviezdy, kde by mohla na povrchu existovať voda v tekutom stave, čo by znamenalo, že by sa tam mohol vyvinúť život podobný ako na Zemi.

3. Vodu v tekutom stave ako napríklad oceány na povrchu nemôžeme priamo detegovať, preto aj samotní výskumníci píšu, že by tam mohli byť oceány a nie, že tam sú. Vodu v plynnom stave v atmosfére exoplanéty detegovať vieme pomocou metódy, ktorá sa nazýva spektroskopia. Aj my sme tak pre 10 rokmi v spolupráci s vedcami na univerzite v Arizone objavili vodu na niekoľkých exoplanétach. Tie však boli oveľa väčšie a veľmi sa o tom nepísalo.

4. Áno, stačí. To je ako s pecou, ak nehreje silno, musíte ísť k nej bližšie, aby ste sa zohriali. Tato hviezda žiari dosť silno na to, aby sa voda v tých najbližších planétach vyparila.

Ján Baláž

Ústav experimentálnej fyziky SAV

1. Kozmické vzdialenosti sú veľmi relatívne. Vzhľadom na to, že vo vesmíre dovidíme na oveľa väčšie vzdialenosti, až miliardy svetelných rokov, je táto vzdialenosť relatívne malá. Na druhej strane, z hľadiska našich technických možností je to príliš ďaleko, zatiaľ sa môžeme len pasívne prizerať.

Dokonca aj keby tam existovala civilizácia podobná našej, komunikácia s ňou by bola veľmi pomalá, náš signál by tam putoval 40 rokov a ďalších 40 rokov by sme čakali na odpoveď. Zatiaľ si vôbec neviem predstaviť cestovanie ľudskej posádky na takú vzdialenosť, hádam to vo vzdialenej budúcnosti aj bude nejako možné aspoň v nejakom hibernovanom stave, ale vôbec si netrúfam odhadovať kedy.

2. Pretože ide o objav planét veľkosťou podobných našej Zemi, ktoré sú v tzv. obývateľnej zóne, teda s povrchovou teplotou, pri ktorej môže existovať voda v tekutom skupenstve.

3. Pri pohľade pozemskými teleskopmi, pri prechode planéty pred žiarivým kotúčom jej materskej hviezdy je prežiarená aj jej prípadná atmosféra. Ak sa v nej nachádza voda, tá môže ovplyvniť spektrum prechádzajúceho žiarenia charakteristickým spôsobom.

Je to iba vecou rozlišovacej schopnosti našej pozorovacej techniky, či dokážeme vodu v tom spektre detegovať. Veľmi sľubné výsledky v tejto oblasti sú očakávané od pozemných teleskopov novej generácie na južnom observatóriu ESO aj od kozmického teleskopu Jamesa Webba, ktorý sa chystá na orbitu Zeme.

4. Keďže celý pozorovateľný vesmír vyzerá byť z rovnakej hmoty, ako je tá naša pozemská, z hľadiska vedy môže život vzniknúť kdekoľvek, kde sa vyskytuje podobné fyzikálne prostredie. Pravda, objaviť nižšie formy života na takú vzdialenosť, bude ešte oveľa náročnejšie ako zistiť prítomnosť vody.

Ján Svoreň

Astronomický ústav SAV

1. Najrýchlejšia sonda New Horizons, ktorá preletela okolo trpasličej planety Pluto a mieri von zo slnečnej sústavy sa pohybuje rýchlosťou 58-tisíc kilometrov za hodinu. Jeden svetelný rok, čo je približne 9 460 730 472 580 kilometrov, sonda preletí za 163 116 042 hodín, teda za 18 620 rokov.

Pri tejto rýchlosti by nám cesta do sústavy TRAPPIST-1 trvala asi 745-tisíc rokov. Je možné, že sa tam ľudstvo dostane, nebude to však skoro. Najprv sa musí vyvinúť celkom nový druh pohonu. A kedy? Môj odhad je niekoľko storočí, kým sa bude môcť o takejto ceste reálne uvažovať.

2. Ľudstvo vždy zaujímalo, či sme vo vesmíre sami, alebo niekde inde je ešte nejaká forma života. Keďže hľadáme to, čo poznáme, snažíme sa vo vesmíre objaviť podmienky, ktoré viedli k vzniku života na Zemi. A k tomu je potrebná planéta s pevným skalným povrchom (nie obor z plynu ako napríklad Jupiter) a tekutá voda. Preto objav planét veľkosťou podobných Zemi a s možnou vodou na povrchu je výnimočný.

3. V tejto chvíli hovoríme o podmienkach, za ktorých môže byť voda prítomná. Vieme vypočítať v akej vzdialenosti sú novoobjavené exoplanéty od materskej hviezdy a aj to, koľko tepla z materskej hviezdy dostávajú. Oblasť, v ktorej je dosť tepla na udržanie vody v tekutom stave, sa nazýva obývateľná zóna. Z objavených 7 planét sú v nej 3. Takže nepozorovali sme vodu, ale zistili vhodné podmienky na jej výskyt.

4. S budovanými ďalekohľadmi najnovšej generácie ako Európsky extémne veľký ďalekohľad alebo Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba môžeme potvrdiť vodu, alebo objaviť prejavy inteligentného života ešte v tomto storočí.