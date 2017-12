Na YouTube bude menej reklám, zrušia tie najdlhšie

Hoci reklamu na YouTube zatiaľ možno filtrovať, firma sa rozhodla zrušiť svoj najinvazívnejší reklamný formát.

20. feb 2017 o 12:23 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Chcete si spustiť na internete videoklip, ale v ceste vám stojí zdĺhavá reklama, ktorú nemôžete žiadnym spôsobom vypnúť, ani preskočiť.

Google podľa magazínu The Next Web ohlásil, že vo svojej službe YouTube s takýmto druhom inzercie do roku 2018 skoncuje. Firma dosiaľ pre svojich reklamných zákazníkov využívala 30-sekundový formát, ktorý vkladala do tých videí, pri ktorých tvorcovia pre dosiahnutie tržieb takúto reklamu povolili.

Kým polminútovú reklamu Google právom považuje za príliš otravnú, kratší 20-sekundový formát chce pri živote ponechať. Súčasne však chce svoje reklamné portfólio prehodnotiť. Videotrh sa mení a do popredia sa v posledných mesiacoch dostáva živé vysielanie.

Tvorcovia obsah nenatáčajú s predstihom, aby mali čas na jeho spracovanie, ale v improvizovanej podobe vysielajú spontánne. Tržby zo zobrazenej reklamy sa následne delia medzi prevádzkovateľa služby a tvorcu obsahu samotného.

Instagram a Facebook posilňujú tento trend, YouTube cíti záchvevy v objednávkach inzerentov. Preto chce prehodnotiť reklamný systém, aby zostal naďalej produktívny a s priestorom pre ďalší rast.