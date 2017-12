Ako by to vyzeralo, ak by všetci ľudia žili v jednej budove?

Stačí približne 180-tisíc ľudí, aby mala krytá budova vlastné počasie.

20. feb 2017 o 13:00 Dominik Holič

video //www.youtube.com/embed/_eEXM0raA5M

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Aljašské mesto Whittier má iba 214 obyvateľov, no všetci žijú v jednej budove. Okrem obytného domu slúži budova ako obchod, nemocnica či policajná stanica.

Ako by ale vyzerala budova, do ktorej by sa zmestila celá populácia Zeme? Aj keď by išlo o gigantickú stavbu s výškou viac ako kilometer, v skutočnosti by mohla mať podľa videa z kanálu RealLifeLore také rozmery, že by ste okolo nej zabehli jedno kolečko za niekoľko desiatok minút.

Ak by sa niekomu podarilo dostať všetkých 7,4 miliardy ľudí na planéte do jednej budovy, mala by vo vnútri vlastné počasie. Vypočítali to už nemeckí vedci pri plánovaní krytého štadióna Volkshalle pre 180-tisíc ľudí, ktorý plánovali nacisti postaviť v Berlíne.

Vlastnú mikroklímu má aj továreň spoločnosti Boeing vo Washingtone, kde by sa teoreticky zmestilo takmer 41 miliónov ľudí, čiže asi jedno percento svetovej populácie.