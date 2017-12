Už tento rok by sme mohli mobily odomykať očami

Snímače dúhoviek sa majú stať biometrickým štandardom smartfónov.

20. feb 2017 o 11:27 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Vytiahnete mobil z vrecka, zahľadíte sa na jeho displej a pred vami sa zobrazia nové správy a dôležité informácie z plánovača. Nie však preto, že mobil rozoznal vašu tvár. Dáta odomkli dúhovky vašich očí.

Takýto scenár plánuje uviesť na trh už tento rok viacero firiem. Pripravovaný iPhone 8 od Apple, či Galaxy S8 od Samsungu majú podľa magazínu International Business Times nastoliť nový biometrický štandard. Podobný zámer pred časom ohlásila firma Huawei.

Už dlhšie sa hovorí i tom, že výrobcovia snímačov majú už dlhší čas zarezervovanú výrobnú kapacitu svojich liniek. Doposiaľ však nebolo úplne jasné, ktoré firmy sa chcú do plošného nasadenia snímania dúhoviek pustiť.

Vstup na trh má byť rovnako hladký a priamočiary, ako tomu bolo pri snímačoch odtlačkov prstov. Nový biometrický snímač využije zabehnuté prvky mobilných operačných systém, ako aj existujúcu podporu aplikácií.

Snímanie dúhoviek nie je vo svete prísnej digitálnej bezpečnosti novinkou. Kamera so špecializovanou optikou nasníma očnú dúhovku, ktorú algoritmy následne porovnajú so známymi profilmi. Kresba očnej dúhovky je u každého človeka odlišná, má nezameniteľnú štruktúru i vtedy, ak do úvahy neberieme jej farebnosť.

Hackeri už viackrát ukázali, ako jednoducho je možné snímače odtlačkov oklamať. Odtlačky možno zbierať z predmetov, pri niektorých útokoch stačí dokonca fotografia vo vysokom rozlíšení. Pri očných dúhovkách je to však iné.

Nie je vylúčené, že sa nová biometria stane predmetom vášnivej spoločenskej diskusie. Technológie nás oberajú nielen o súkromie, ale aj o osobné detaily. Ak vám niekto ukradne digitálnu identitu, môžete si vyrobiť inú. Ak však niekto zneužíva vaše osobné biometrické prvky, nie je vo vašej moci, aby ste ich zmenili.