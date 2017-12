Obmedzte jedlo na päť dní, predĺžite si život

Nová štúdia ukázala že päťdňový pôst znižuje riziko vzniku stareckých chorôb.

17. feb 2017 o 14:09 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Zhodíte prebytočné kilá a znížite riziko vzniku chorôb, ktoré by mohli ohrozovať váš život. Nemusíte preto meniť svoj jedálniček. Stačí, keď sa raz za mesiac päť dní postíte.

Vedci vyvinuli diétu, ktorá môže znížiť riziko vzniku rakoviny, cukrovky, srdcových ochorení a iných chorobných prejavov starnutia.

Výsledky uverejnili vo vedeckom časopise Science Translational Medicine.

Schudli a ochránili sa pred ochoreniami

Pri výskumom podloženom pôste sa vedci opierali o vodný pôst, keď ľudia prijímajú iba vodu. Dobrovoľníkom však nedávali iba vodu. Počas piatich dní v mesiaci im znížili príjem kalórií takmer o polovicu, denne dostávali od 750 do 1100 kilokalórií. Bolo v nich vyvážené množstvo bielkovín, tukov a cukrov.

Dobrovoľníkov od 20 do 70 rokov porovnávali s kontrolnou skupinou ľudí, ktorí jedla celý mesiac normálnu stravu. Pozorovali ich tri mesiace.

Potom obe skupiny porovnali. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí sa postili, priemerne schudli o 2,6 kilogramu. Znížil sa im tiež krvný tlak, stratili tuk a zmenšil sa obvod ich pásu.

V krvi sa im znížil aj obsah zápalových markerov, glukózy a hormónu, ktorý ovplyvňuje metabolizmus. Všetky sú rizikovými faktormi pri kardiovaskulárnych ochoreniach.

Nie je to len náplasť

Po troch mesiacoch dali rovnakú špeciálnu pôstnu diétu aj kontrolnej skupine, ktorá sa predtým nepostila.

„Videli sme u nich podobné výsledky, čo poskytuje ďalší dôkaz o tom, že strava, ktorá napodobňuje pôst, má dopad na mnoho metabolických ochorení a ukazovateľov,“ píše v tlačovej správe Univerzity v Južnej Kalifornii autor štúdie Valter Longo.

„Predošlé štúdie na myšiach naznačujú, že prospešné účinky tejto diéty spôsobujú regeneráciu a omladenie v tele na bunkovej a orgánovej úrovni.“

Znamená to, že pôst bojuje s pravou podstatou vzniku chorôb a nesnaží sa ich len prelepiť náplasťou, dodáva Longo pre pre magazín Science.

Trojmesačná diéta však nie je dostatočné dlhá na to, aby vedci mohli s istotou určiť jej pozitívne účinky na ľudské telo. Chcú preto spustiť klinickú štúdiu, v ktorej sa zamerajú na pacientov so stareckými chorobami a so zvýšeným rizikom pre ich vznik. Diéta bude trvať viac mesiacov a ukáže, či skutočne pomáha pri boji s týmito ochoreniami.

DOI: 10.1126/scitranslmed.aai8700