Google prečítal vzdušné prúdy, internet z balónov zavedie čoskoro

Namiesto stoviek balónov už postačia iba desiatky.

17. feb 2017 o 13:18 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Internet cez balóny od Googlu je zas o niečo bližšie. Firma urobila kľúčový krok, keď pomocou umelej inteligencie zmapovala vzdušné prúdy.

Technológiu, ktorou pokryje signálom odľahlé a ekonomicky slabé oblasti sveta, vytvoril Google už dávnejšie. Ako náročnejšie sa ukázalo byť pokrytie signálom, keďže balóny sa pohybujú nad územím vo vzdušných prúdoch. Lietajúcich hotspotov by muselo byť priveľa, aby sa so vzdušnými prúdmi nad územím striedali.

S novým systémom, ktorý dokáže pochopiť a predpovedať prúdenie vzduchu je možné dosiahnuť pokrytie s oveľa menším počtom lietajúcich hotspotov. Google chce preto v najbližších mesiacoch spustiť ostrú prevádzku na strategických miestach.

Pre uskutočnenie zámeru postačí firme niekoľko desiatok balónov tam, kde sa pôvodne počítalo so stovkami. Pre Google by to podľa BBC mohlo znamenať, že nové oblasti ovládne rýchlejšie, ako sa k nim dostane Facebook so svojou solárnou letkou.