Výskumníci ukázali novú metódu, ako odhaliť riziko autizmu.

17. feb 2017 o 19:46 Tomáš Prokopčák

Trvá roky, kým sa prejaví. Výskumníci však teraz ukázali metódu, pomocou ktorej možno odhaliť budúcich autistov – a to už pri niekoľkomesačných deťoch?

Načo je takéto zistenie dobré? Ako by mohlo pomôcť rodičom bábätiek? A ako by to mohlo uľahčiť hľadanie budúceho lieku či liekov na autizmus?

Vypočujte si podcast TECH_FM.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/308248341&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false