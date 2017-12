Chcete mať doma svieži vzduch? Vyčistia ho korene rastlín

Ak sa vzduch dostane k substrátu a koreňom, rastliny môžu zvýšiť jeho čistotu.

16. feb 2017 o 14:03 Milan Gigel

HAMBURG, BRATISLAVA. Elektrické čističky vzduchu pre domácnosti ponúka nejedna firma. Tichý ventilátor ženie vzduch cez sériu filtrov, aby znížil počet prachových čiastočiek v povetrí.

Nemecký startup Airy Team však podľa magazínu Digital Trends prichádza s riešením, vďaka ktorému sa domácnosti z ovzdušia zbavia prchavých organických látok, ktoré sa uvoľňujú z podláh, nábytku, textílií či ostatných materiálov.

Riešením je pestovanie rastlín v nádobách, cez ktoré prirodzene prúdi vzduch. Ten sa dostáva do kontaktu so substrátom, kde sa molekuly zachytia. Následne sa dostávajú vďaka vode cez koreňový systém do rastlín, ktoré na seba látky naviažu.

Systém nevyžaduje elektrické napájanie, prúdenie vzduchu má zabezpečovať komínový efekt v dvojitých stenách pestovateľských nádob.

Zbaviť sa tak možno nielen prchavých organických látok, ale aj zápachov. Takáto koreňová čistička má pomôcť v kuchyni, i kúpeľni. Vývojári sa vo svojej komunikácii opierajú o štúdie agentúry NASA, ktorá v minulosti poukázala na to, že podzemné časti rastlín majú spolu so substrátom veľmi dobré schopnosti pri viazaní plynných molekúl.