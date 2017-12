Nokia 3310 sa vracia, kúpite ju za 59 eur

Fínska firma sa chystá na trh vrátiť ikonu v modernom prevedení.

15. feb 2017 o 10:23 Milan Gigel

BRACELONA, BRATISLAVA. Jeden z najslávnejších mobilov Nokia 3310 sa vracia späť. V modernej podobe sa ju chystá vrátiť na trh fínska firma HMD Global, ktorá vlastní licencie pre výrobu mobilov značky Nokia.

Vynovená legenda má podľa magazínu The Verge stáť približne 59 eur, pričom hlavným cieľovým trhom sa pre jej predaj má stať Európa. Novinka má vychádzať z osvedčeného vyhotovenia, ktoré sa preslávilo svojou trvácnosťou, mechanickou odolnosťou a robustnosťou. Mnohé z pôvodných modelov, ktoré vstúpili na trh pred 17 rokmi, fungujú bezchybne dodnes.

Zo zákulisia neprenikli podrobnosti, ktoré by bližšie popísali modernizáciu. Možno však očakávať, že pod starou kapotou nájdeme novšie čipy, ktoré si budú rozumieť s modernejšími sieťami mobilných operátorov. Nemožno dúfať, že dodnes by boli pôvodné čipy k dispozícii. Pôvodná 3310 sa vyrábala v niekoľkých variantoch, celkovo sa predalo viac ako 120 miliónov kusov.

Keďže ide o model, s ktorým sa spája nostalgia, dá sa predpokladať, že môže na seba strhnúť pozornosť technologických fanúšikov, ktorí v nej budú hľadať návrat do starých časov. Obzvlášť v prípade, ak ponúkne dlhú výdrž batérie a rovnakú robustnosť, aká je známa z jej pôvodného vyhotovenia. Ľudia často spomínajú na to, ako svoje Nokie 3310 utopili, namočili či vystavili nešetrnému zaobchádzaniu, a ustáli to bez straty funkčnosti.

Súčasne chce firma na mobilnom veľtrhu v Barcelone predstaviť dvojicu nových smartfónov s označením Nokia 3 a Nokia 5 s cenovkami 150 a 200 eur. Kým lacnejší model nižšej triedy je zatiaľ úplne zahalený tajomstvom, pri druhom možno počítať výbavu strednej triedy, 5.2-palcový HD displej, procesor SnapDragon 430, 2 gigabajty operačnej pamäte a 12 megapixelový fotoaparát.