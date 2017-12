Tvorca Angry Birds: Postavili sme značku, ktorú pozná každý deviaty človek na svete

Všetko, čo sme sa naučili v zábavnom priemysle, teraz využívame na vzdelávanie, tvrdí v rozhovore pre SME fínsky vývojár hier Peter Vesterbacka.

14. feb 2017 o 17:40 Dominik Holič

Peter Vesterbacka bol do roku 2016 súčasťou spoločnosti Rovio, ktorá stojí za fenoménom Angry Birds. V septembri 2016 založil novú firmu Lightneer, ktorá má kombinovať hry so vzdelávaním.(Zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

Časopisu Time ste povedali, že by ste chceli z Angry Birds spraviť takú slávnu značku, akou je Mickey Mouse. Myslíte si, že sa to podarilo?

„Určite, postavili sme najrýchlejšie rastúcu konzumnú značku, ktorú pozná každý deviaty človek na svete. Je však dôležité pozrieť sa na širší kontext toho, čo sme robili s Angry Birds a toho, čo teraz robíme s Lightneer. Ľudia si mysleli, že robíme iba hry a pýtali sa: prečo sa nesústredíte na hry? Čo viete o hračkách? Alebo o filmoch? Ľudia si neuvedomujú, že vytvárame charakterovú značku (character brand), ktorá sa dokáže porovnávať s Disney a Mickey Mousom. Tiež sa venujeme biznisu, ktorý pokrýva všetky zábavné odvetvia.

Angry Birds má množstvo špeciálnych edícií, film aj kopec iných reklamných predmetov. Kedy ste si uvedomili, že z hry dokážete vytvoriť celú frančízu?

„Pri Angry Birds to bol plán od začiatku a momentálne robíme to isté v spoločnosti Lightneer. Začali sme sa fantastickým dizajnom postavičiek, vytvoríme hru, druhú hru, animovanú sériu, knihy, hračky. Všetko je to o tom, aby bola značka prítomná všade."

(zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

Ako postupujete?

„Napríklad pri mäkkom štarte hry Big Bang Legends v decembri minulého roka sme v rovnaký deň zároveň vydali aj stolovú hru. Chceli sme ukázať, že toto je to, čo robíme - vytvárame digitálne a fyzické produkty, ktoré sú medzi sebou previazané.

Pracujeme tiež na animovanom seriáli a ďalších hrách. Budujeme značku, ktorú prezentujeme všade a jej postavičky tak ožívajú v hrách aj fyzických produktoch. Môžete to vidieť napríklad v Japonsku, ktoré je ako Hollywood pre charakterové značky."

Na začiatku sme porovnávali Angry Birds a Disney. Ako sa zmenil proces budovania frančíz oproti minulosti?

„Pri charakterových značkách musíte mať ambície na dlhodobé vyhliadky. Množstvo ľudí si neuvedomuje, že značku nevybudujete za štyri dni ani za štyri roky. Mickey Mouse sa prvýkrát objavil v roku 1928, Hello Kitty má viac ako 40 rokov, Mario viac ako 30 a Pokémoni viac ako 20. V minulosti sa značky budovali kreslenými seriálmi, filmami a televíziou, dnes môžete začať hrou a film spraviť neskôr."

Oplatí sa začínať hrou?