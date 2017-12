Plníte sľuby, ktoré dávate v e-mailoch? Cortana na to dohliadne

Virtuálna sekretárka vám pripomenie, že ste dali svoje slovo.

14. feb 2017 o 12:29 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Nie je to nič, čo by sa nestalo i vám. Prisľúbite niekomu v e-maile že čosi spravíte, pozriete alebo vybavíte a v návale ďalších správ na to pod ťarchou povinností zabudnete. Microsoft chce dohliadnuť, aby sa takéto zlyhania stali minulosťou.

Zaistiť to má podľa webu CNet virtuálna asistentka Cortana, ktorá bude prehliadať e-maily a vyhľadávať v nich kľúčové slová týkajúce sa sľubov. Pri každej príležitosti vytvorí vo svojom plánovači avízo, aby vás na sľub upozornila skôr, ako má prísť k jeho skutočnému naplneniu.

Avíza bude zobrazovať na svojej domovskej stránke, ale aj v centre akcií. Nová funkcia sa má stať súčasťou operačného systému Windows 10, dostupná však bude v tesnom závese aj na mobilných platformách Android a iOS.

Cortana bude analyzovať správy v rámci služieb Outlook.com a Office 365 tým používateľom, ktorí budú mať svoje účty spárované s Cortanou.

Či bude časom služba dostupná aj v štandardnej e-mailovej aplikácii pre prístup k ostatným poštovým službám firma zatiaľ neinformovala.

Vývojári majú pred sebou kopu príležitostí, aby nám používanie e-mailovej komunikácie zjednodušili.

Virtuálny asistent by mohol udržiavať živú komunikáciu s kontaktmi na ktorých nám záleží, upozorniť by mohol na ľudí ktorí nám prestali písať, automat by mohol triediť pozitívne správy od negatívnych, aby nám odľahčil v návale práce od stresu.