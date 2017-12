Zem čakajú zmeny magnetického poľa, kompas bude ukazovať na juh

Magnetické pole planéty sa stále mení a jeho póly sa pravidelne menia. Stále nevieme, kedy sa to stane znova.

13. feb 2017 o 18:15 Dominik Holič

BRATISLAVA. Už v základnej škole sa učí, že strelka kompasu vždy ukazuje na sever. V skutočnosti je to lož. Strelka smeruje k severnému pólu magnetického poľa Zeme, ktoré sa v súčasnosti naozaj nachádza na severe planéty.

Magnetické pole však nemá stálu polohu, jeho póly sa v minulosti už viackrát vystriedali. Ak by vtedy na zemi žili ľudia a mali kompasy, strelka by mohla ukazovať aj na juh planéty. Zároveň by nám nechali odkazy o žiarivých nociach, zmätených zvieratách a množstve chorých ľudí.

„Intenzita magnetického poľa planéty vtedy klesne na veľmi nízke hodnoty, odhadom možno na päť percent terajšej. Dnes je hlavnou časťou zemského poľa dipólové pole, ktoré nám umožňuje využívať kompas,“ vysvetľuje pre SME Fridrich Valach, vedúci oddelenia geomagnetizmu Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.

„Počas prepólovania toto dipólové pole klesne alebo sa vychýli tak, že sa kompasom orientovať nebudeme môcť. Keď sa nakoniec magnetické pole opäť ustáli a zosilnie, strelka kompasu už bude ukazovať na juh.“

Sila magnetického poľa Zeme za posledný 160 rokov výrazne klesá. Niektorí vedci preto tvrdia, že sa blíži ďalšia výmena magnetických pólov planéty. Aj keď sa nedá presne predpovedať, kedy prepólovanie nastane, mohlo by mať zásadný vplyv na život na zemi.

Zemské jadro a magnetické siločiary. (zdroj: FOTOLIA)

Ochranný štít

Magnetické pole chráni atmosféru aj život planéty pred škodlivým kozmickým žiarením. Mars napríklad takúto ochranu nemá. Častice takzvaného slnečného vetra mu preto v priebehu miliónov rokov atmosféru postupne odfúkli. Z teplej a vlhkej planéty sa tak stala púšť, ktorú poznáme dnes.