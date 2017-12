Matematická hádanka: Dokážete zistiť, koľko fotiek môže ešte fotograf urobiť?

Dve delegácie sa stretávajú na najvyššom poschodí mrakodrapu.

13. feb 2017 o 11:11 Dominik Holič

Mnoho ľudí prechováva odpor k matematike. Vraj, načo im bude v živote? Princípy matematiky však fungujú v prírode a človek ich iba dokázal objaviť a porozumieť im. Pri matematike sú však oveľa dôležitejšie zručnosti, naučí vás riešiť problémy a kriticky myslieť.

Hádanka týždňa

Dve delegácie sa majú stretnúť na najvyššom poschodí mrakodrapu, ktorého výťah dokáže naraz odniesť deväť ľudí. Prvá delegácia sa do výťahu nezmestí a musí ísť na viackrát. Takmer pri každej várke je výťah plný, pri poslednej by sa do výťahu zmestilo ešte päť ľudí.

Druhá delegácia postupuje rovnako, pri poslednej várke ale nevyužíva jednu tretinu kapacity výťahu.

Na začiatku stretnutia si každý člen každej delegácie podá ruku s každým členom druhej delegácie. Pri každom podávaní rúk odfotí fotograf jednu fotku. Fotograf používa film s deviatimi snímkami. Koľko nepoužítých snímkov mu zostane na poslednom filme, keď si všetci delegáti dopodávajú ruky?

