Päťročná whisky za pár dní? Vedci oklamali proces zrenia

Produkty vedcov sa nemôžu označovať názvami ako whiskey či brandy. Legislatíva nepočíta s tým, že prírodu sa dá oklamať.

12. feb 2017 o 17:25 Pavol Štrba

BRATISLAVA. Čím je staršia, tým je nielen drahšia, ale spravidla aj lepšia. Platí to väčšinou o pravej škótskej whisky, ale napríklad aj v prípade drahých značiek brandy či pravých kubánskych rumov vyrábaných z cukrovej trstiny.

Milovníkov podobných alkoholických nápojov však zrejme nepotešia najnovšie pokusy vedcov. Celý proces zrenia sa im z rokov podarilo skrátiť na niekoľko dní. Z ich pohľadu môže byť ešte horšie to, že produkty si od odborníkov vyslúžili len pochvaly.

Vedci sa už dlho zamýšľajú, ako urýchliť najpomalšiu časť výrobu napríklad škótskej whisky – teda jej dlhoročné zrenie v drevených sudoch.

Zdá sa, že našli spôsob: postačí ultrazvuk.

Whisky pri zrení v dubových sudoch postupne naberá svoju charakteristickú „dymovú“ chuť. V prípade tých najdrahších značiek to trvá roky, čo nestojí len čas, ale najmä peniaze.

Španielski výskumníci si na pokus zobrali brandy, ktoré sa vyrába z destilovaného vína a celý proces je s whisky porovnateľný. V sudoch ho zmiešali s dubovými hoblinami, nie však len tak – niekoľko dní naň vysielali ultrazvukové vlny.

Ultrazvuk v čiastočkách hoblín vytváral tlak a spôsoboval ich vnútorné štiepenie. Do destilovaného vína tak dubová chuť prenikala oveľa rýchlejšie. Za normálnych okolností by sa dialo to isté aj bez ultrazvuku, akurát pomalšie.

Výsledné brandy vyrobené za pár dní údajne chutilo ako pravé.

„Chutilo prekvapivo dobre, malo ovocnú sladkú chuť a bolo veľmi aromatické,“ povedal pre Discover Valme García, profesor z Univerzity v Cádize, jeden z autorov pokusu.

Vedci sa síce z objavu tešia, pripúšťajú však, že celý proces zrenia sa nedá kompletne nahradiť. „Oklamali“ síce prírodu, nie však legislatívu.

Ich produkty sa totiž nemôžu označovať ako brandy či pravá škótska whisky. Legislatíva totiž hovorí, že na to, aby sa tak mohli nazývať, v praxi musia skutočne zrieť roky.