Včely nahradia roboty. Špeciálne drony naučili opeľovať

Špeciálne miniatúrne drony nahradia hmyz všade tam, kde majú kvety nedostatok opeľovačov.

11. feb 2017 o 18:18 Pavol Štrba

BRATISLAVA. Bzučia ako včely, lietajú podobne rýchlo, no na rozdiel on nich sa unavia až vtedy, keď sa im vybijú baterky. Vedia pritom robiť prakticky to isté - opeľovať kvety.

Špeciálne miniatúrne drony, ktoré v posledných rokoch testovali japonskí vedci, majú v budúcnosti nahradiť včely všade tam, kde je ich nedostatok.

Ekológovia už dlhšie upozorňujú na to, že viaceré miesta na planéte majú nedostatok včiel a nestíhajú opeľovať dostatok kvetov. Za poklesom celosvetovej populácie hmyzu, ktorý zabezpečuje opeľovanie, je najmä čoraz vyššie používanie pesticídov a klimatická zmena.

Špeciálny „opeľovací dron“ navrhol spolu s kolegami Eidžiro Mijako z japonského Národného inštitútu pre indistruálne štúdiá a technológiu. Podobne ako klasické hračkárske drony má štyri vrtuľky, vnútri baterku a ovláda sa diaľkovo. Meria štyri centimetre a váži len 15 gramov. „Klasická“ včela váži asi desatinu gramu.

Drony zatiaľ nevedia opeľovať kvety automaticky a musí ich riadiť človek. Aj to sa však má v blízkej budúcnosti zmeniť. S pomocou GPS a špeciálnej kamery budú môcť jedného dňa identifikovať miesta, kde je nedostatok včiel a v prípade potreby automaticky zasiahnuť.

Dron má zospodu pripevnenú špeciálnu štetinu vyrobenú z konskej srsti, ktorá pri kontakte s kvetom roznesie peľ na inú rastlinu. Rovnako funguje opeľovanie v prípade včiel alebo iného hmyzu. S jediným rozdielom – dron na rozdiel od včely nepotrebuje z kvetiny vysať nektár.

Japonský vedec Mijako sa však neobáva, že jedného dňa všetky včely alebo iný hmyz celkom nahradia drony.

„Dúfame, že to pomôže k riešeniu problému s poklesom počtu včiel,“ cituje ho New Scientist. „Ale včely a drony by sa mali využívať súčasne.“

Pozrite si, ako vyzerá včelí dron