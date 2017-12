Vyrobili fóliu, ktorá lacno a ekologicky klimatizuje budovy

Nový materiál nepotrebuje elektrickú energiu, aby v lete ochladil domácnosť.

10. feb 2017 o 19:10 Dominik Holič

BOULDER, BRATISLAVA. Prichádzajú prvé letné dni, kedy sa teplota vyšplhá na 37 stupňov Celzia. Klimatizáciu doma nemôžete používať, pretože vám nerobí dobre. Napriek tomu máte doma príjemných 20 stupňov vďaka lacnej a ekologickej technológií.

Vedci z Coloradskej univerzity vyrobili plastovú fóliu, ktorá dokáže budovy ochladiť bez chladiacich látok a spotreby elektrickej energie. Nový vynález opisujú v štúdii, ktorú zverejnil časopis Science.

Chladenie materiálu

Chladiacu fóliu vyrobili z priehľadného plastu, do ktorého zamiešali sklený prášok. Z výsledného materiálu urobili tenké pláty, ktoré zo zadnej strany potreli tenkou vrstvou striebra.

Keď fóliu rozprestreli na strechu, odrážala slnečné svetlo, čím zabraňovala otepľovaniu a zároveň vďaka skleneným guľôčkam znižovala teplotu vo vnútri.

Väčšina materiálov vstrebáva cez deň viditeľné a takmer infračervené (IR) svetlo zo Slnka, čím sa jednotlivé molekuly ohrievajú a časom začnú vyžarovať energiu v podobe infračerveného žiarenia. Materiály sa takto podľa časopisu Science ochladzujú, hlavne v noci, keď neprijímajú viditeľné svetlo ale vyžarujú fotóny.

Fólia vstrebáva iba štyri percentá prichádzajúcich fotónov a zároveň vstrebáva teplo z vnútra budovy, ktoré vyžaruje von bez ohrievanie okolitého priestoru.

"Iba 10 až 20 štvorcových metrov tohto materiálu na strechu, pomôže v lete ochladiť jeden rodinný dom," vysvetľuje v tlačovej správe univerzity spoluautor štúdie Gang Tan.

Lacnejšia alternatíva

Shanhui Fan zo Stanfordovej univerzity sa pred dvoma rokmi pokúšal podľa webu Economist vytvoriť podobnú technológiu vyrobenú zo siedmich vsrtiev hafnia uhličitého a oxidu kremičitého na kremíkovej doštičke. Metóda umožňovala chladenie o päť stupňov Celzia, ale bola príliš drahá na masovú výrobu.

Výhoda novej technológie je jej cenová dostupnosť. Vedci predpokladajú, že fólia by sa mohla vyrábať do roliek v cene 25 až 50 centov za štvorcový meter.

Fólia by sa tak mohla okrem chladenia budov využívať aj na chladenie elektrární alebo na zvýšenie výkonu solárnych článkov, ktoré fungujú lepšie v nízkych teplotách.

Aj keď samotný proces chladenia energiu nespotrebuje, na efektívne a regulovateľné chladenie budov by k fólii potrebovali priviesť chladiace médium, ktoré by odvádzalo teplo z vnútorných priestorov bytu.

Keďže samotný proces ochladzovania je už efektívny, slúžiť by na to mohla aj voda. Jej obeh by museli zabezpečiť pumpy, čo by už energiu spotrebovalo, no proces by bol stále rádovo úspornejší, ako súčasná klimatizácia.

DOI: 10.1126/science.aai7899