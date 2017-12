Ako si poskladať a hodiť najlepšie papierové lietadielko na svete

Aj za skladaním papiera sa skrýva veda.

10. feb 2017 o 11:15 Renáta Zelná

BRATISLAVA. „Ak dokážete guču papiera hodiť ďalej ako vaše papierové lietadielko, znamená to, že vaše lietadielko je o ničom,“ povedal John Collins prednáškovej sále plnej študentov dizajnu na Harvardovej univerzite.

Collins vie o lietadielkách z papiera naozaj veľa – s jedným si v roku 2012 spolu s futbalovým obrancom Joeom Ayoobom zapísal aj Guinessov rekord za najdlhší let. Ak si spomeniete na svoje detské pokusy s hodom lietadla z papiera, zrejme ste nedokázali zaletieť ďalej ako pár metrov. Collinsove lietadielko zaletelo až 69,14 metra, Joe Ayoob ho hodil v uzavretom hangári bývalej leteckej základne McClellan v Kalifornii.

Collins patrí do skupiny ľudí, ktorí berú plachtenie s papierovým lietadielkom smrteľne vážne. Dôkladne študujú a skúšajú každý možný záhyb, zahnutie a rýchlosť hodu. Papierové lietadielka sú pre nich veda.

Štyri aerodynamické sily

„Papierové lietadlá stelesňujú vedeckú metódu. Každý hod je experiment. Je to koníček, ktorý núti papierového pilota pochopiť stále viac vecí pre lepší výkon," píše John Collins vo svojej knihe The New World Champion Paper Airplane Book (Kniha papierových lietadiel nového svetového šampióna.)

"Hypotéza, experimentálny dizajn, test a výsledky – to všetko sa skrýva v každom lietadielku a každom hode. Hrať sa s lietadielkom znamená fušovať sa do vedy, či už jej rozumiete alebo nie."

Za každým letom papierového lietadielka, ale aj reálneho lietadla sa skrývajú štyri aerodynamické sily: ťah, vztlak, odpor a tiaž. Od nich záleží, ako dlho bude lietadielko plachtiť vo vzduchu a či hneď nepoputuje nosom priamo k zemi.

Keď sa načiahnete rukou za hlavu, švihnete dopredu a pustíte lietadielko vpred, dávate letu prvú silu – ťah. Vztlak vzduchu potom pôsobí na krídla zhora aj zdola. Tieto dve sily pomáhajú lietadielku udržať sa dlho vo vzduchu, sú však aj také, ktoré sa ho snažia dostať k zemi.

Je jedno akým švihom lietadlo hodíte a ako mu nadizajnujete krídla, raz jednoducho musí padnúť. Vzduch vytvára aj odpor, ktorý spomaľuje rýchlosť lietadielka. K zemi nakoniec lietadielko padne vďaka tiaži.

Štyri aerodynamické sily. (zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO/mm)

Ako dobre hodiť lietadielko

Okrem fyzikálnych síl, však na lietadielko vplývajú aj iné faktory. Napríklad to, aký papier použijete môže ovplyvniť tiaž aj trenie vzduchu.

Ak lietadlo poskladáte z veľmi ťažkého papiera, pôjde rýchlo k zemi. Príliš ľahký papier zas spôsobí, že si lietadielko neudrží svoj aerodynamický tvar. Collins odporúča použiť papier vo formáte A4 a s hustotou 100 gramov na meter štvorcový. Pred skladaním by ste mali skontrolovať, či v sebe papier nemá jemné trhlinky a záhyby, ktoré by mohli ovplyvniť jeho výkon.

Dizajn samotného lietadielka vplýva na let najviac. Každé ohnutie nosu, krídel a chvostu môže určiť, ako dlho bude lietadielko vo vzduchu.

Po tom, čo ste urobili všetky správne záhyby a zaistili ste, že je vaše lietadielko symetrické, prichádza na rad samotný hod. Lietadielko by ste mali najprv otestovať. Jemne ho hodiť vpred, pri Guinessovom rekorde je povolený aj krátky rozbeh. Cieľom je aby lietadlo hladko kĺzalo a k zemi padlo jemne a plynulo.

Ak lietadlo pri teste padá rýchlo nosom k zemi, stačí ak na zadnej strane krídel urobíte malý záhyb dohora. Ak najprv nos smeruje hore a potom rýchlo klesá, znamená to, že zhyb na krídlach je moc veľký a potrebuje malú úpravu.

Ak sa vám s modelom podarí balansovať vo vzduchu a jemne klesať k zemi, je načase aby ste vyskúšali silnejšie a rýchlejšie hody.

Collinsov a Ayoobov model lietadielka s menom „Suzanne“ si môžete za pár minút postaviť aj vy vďaka nášmu video návodu na začiatku článku. Môžete sa pokúsiť zlomiť aj svetový rekord, stačí vám k tomu hárok papiera (formát A4 alebo A3) a pár kúskov lepiacej pásky.