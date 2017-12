Kyselinové oblaky a vriaca atmosféra. Zostrojili čip, ktorý by mal prežiť na Venuši

Po tridsiatich rokoch sa môžu vedci opäť zaoberať povrchovým prieskumom planéty.

9. feb 2017 o 17:07 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Venuša nemá rada pozemné sondy. Ak by plášť sondy nerozložili vriace oblaky z kyseliny sírovej, na povrchu by ho čakalo prostredie podobné peklu. Spálili by ho povrchové teploty prekračujúce 460 stupňov Celzia alebo by ho rozpučil atmosférický tlak, ktorý by ste pocítili na Zemi 900 metrov pod morom.

Najdlhšie sa ľuďmi zostrojenému stroju na Venuši podarilo vydržať 127 minút v roku 1981. Na planéte vtedy úspešne pristálo sovietske vozidlo Venera 13. Na Zem poslalo zatiaľ posledné obrázky z povrchu planéty.

Odvtedy ľudia vozidlá na povrch Venuše neposielajú. Jednou z hlavných prekážok je to, že pri teplote a tlaku na Venuši zlyháva akákoľvek kremíková elektronika. Žiadna sonda by preto na planéte nedokázala vykonávať sofistikované úkony.

Problém by mohol odstrániť nový počítačový čip z laboratórií NASA. Špeciálne upravená elektronika by vozidlu dovolila vydržať na povrchu Venuše rádovo dlhšie ako dokázalo sovietske vozidlo. Čip predstavili vo vedeckom žurnále AIP Advances.

„Na Marse boli rôzne vozidlá a priniesli množstvo vedeckých dát. Tieto dáta nám z Venuše úplne chýbajú, na jej povrchu nefunguje elektronika,“ povedal pre web Gizmodo Philip Neudeck z Glennovho výskumného centra v NASA.

Čip, ktorý by na Venuši mal prežiť, využíva novo vyvinuté drôty a polovodiče z karbidu kremíka - všetko zabalené do keramického obalu.

Po pristátí by mohol na Venuši podľa testov vydržať najmenej 521 hodín, teda takmer 22 dní. Ukázali to testy v laboratóriu extrémnych podmienok GEER, ktoré dokázalo verne napodobniť teplotu aj tlak na planéte.

Počítačový čip nepotreboval ani tlakovú nádobu, chladiaci systém či iný spôsob ochrany. Napriek tomu všetko prežil. Čip vydržal fungovať dlhšie ako testovací prístroj, ktorý umelo vytváral prostredie Venuše.

„Nikomu sa nikdy nepodarilo spustiť obvody v takomto prostredí a teplote na taký dlhý čas. Otvára nám to dvere k úplne novým misiám na Venuši,“ dodal Neudeck. Vedci stále musia vymyslieť, ako budú nehostinnej atmosfére odolávať aj ostatné a najmä pohyblivé časti stroja. NASA na takomto stroji už pracuje, hotový by mal byť v horizonte desiatich rokov.

DOI: 10.1063/1.4973429