Samsung batérie stále horia, spôsobili požiar v továrni

Riziká akumulátorov si firma vyskúšala na svojej vlastnej pôde. Horela časť výrobného závodu.

9. feb 2017 o 12:32 Milan Gigel

TIANJIN, BRATISLAVA. Viac ako stovka hasičov s dvomi desiatkami vozov zachraňovala fabriku Samsungu, ktorá vyrába Li-Ion akumulátory známe z kauzy vybuchujúcich mobilov Galaxy Note 7. Požiar vznikol v priestoroch, kde sa skladujú chybné a poškodené akumulátory a odpad, ktorý vzniká pri výrobe.

Vďaka dobrej bezpečnostnej organizácii nešťastie nenarušilo výrobné kapacity továrne, ktorá zostáva pracovať v štandardnom režime. Samsung SDI má na území Číny päť výrobných závodov, ktoré v tejto chvíli vyrábajú akumulátory pre chystanú novinku Galaxy S8.

Hasiči médiám potvrdili, že požiar spôsobili Li-Ion akumulátory v rôznom štádiu skompletovania.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Problém s horiacim telefónom Samsung nezvládol. Pochová Note 7 značku?

Firma podľa denníka The Guardian vo februári informovala o tom, že investovala 131 miliónov dolárov do technológií, ktoré zvýšia bezpečnosť vyrábaných akumulátorov. Samsung pri analýzach v rámci veľkého vyšetrovania používal röntgeny a tomografiu na to, aby mohol neinvazívne do akumulátorov nahliadať.

Vedci a vývojári sa dlhodobo pokúšajú technológiu zdokonaliť a hľadať nové materiály, ktoré by vyriešili problémy s prehrievaním a vznietením. Hoci v minulosti ukázali viacero zaujímavých prístupov, žiadny z nich sa do výroby nedostal. Firmy hľadajú riešenie, ktoré by bolo možné využiť pri súčasných výrobných linkách.