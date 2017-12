Väčšinu internetu už ovládajú stroje, ľudia využívajú menej ako polovicu

Hackeri a softvérové automaty nám dokážu odčerpať viac ako polovicu internetovej kapacity.

7. feb 2017 o 12:30 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak by škodlivé kódy nezaťažovali internet prenosom dát, naše pripojenia by mohli byť o tretinu rýchlejšie. Ak by umĺkli všetky internetové roboty, surfovať by sme mohli dvojnásobnou rýchlosťou.

Vyplýva to podľa magazínu Axios zo správy spoločnosti Incapsula, ktorá sa vo svojom výskume sústreďuje na internetovú prevádzku. Z dát, ktoré sústreďuje od roku 2012 vyplýva, že ľudia na internete ťahajú za kratší koniec.

Škodlivé kódy, marketingové automaty, vyhľadávače, analytické nástroje a rôzne zariadenia prenesú internetom viac informácií, ako živí ľudia za displejmi mobilov a klávesnicami počítačov.

Kým v minulom roku ľudia svojim pôsobením na internete preniesli 48,2 percenta dát, zvyšok pripadol na automaty. Škodlivé kódy zahltili internet 28,9 percentami prevádzky, užitočné nástroje odčerpali 22,9 percenta internetovej kapacity.

Zaujímavosťou je, že nevyžiadaná pošta svojim objemom neprekročila viac ako 0,3 percent dátových tokov. Nie je to spôsobené iba jednoduchosťou a malým objemom správ samotných, ale aj tým, že firmy sa naučili aktívne proti spamu bojovať.

Ak počítate s tým, že internetové vyhľadávače pri pravidelnej kontrole a hľadaní nových stránok narobia na internete najviac ruchu z automatov, nie je to pravda.

Nástroje ktoré sa starajú o to, aby sa webové a mobilné aplikácie dozvedeli o nových článkoch na serveroch vygenerujú dvojnásobok prevádzky. Takmer štvornásobný objem dát pripadne na škodlivé kódy, ktoré sa snažia prekonávať bezpečnostné bariéry či uskutočňovať DDoS útoky.