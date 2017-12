Prvý pokus s upratovaním vesmírneho odpadu zlyhal

Japonskej vesmírnej lodi Kounotori 6 sa nepodarilo vysunúť povraz, ktorý mal stiahnuť kozmické smeti do atmosféry.

7. feb 2017

BRATISLAVA. Na obežnej dráhe Zeme krúži viac ako sto miliónov kusov odpadu. Japonská vesmírna agentúra (JAXA) chcela vesmírne smetiť upratať novou technológiou, no prvý pokus zlyhal.

Nákladná vesmírna loď Kounotori 6 mala na ceste z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) stráviť týždeň na obežnej dráhe a upratovať pomocou 700 metrového kovového povrazu.

Po vysunutí by sa povraz pripevnil na zvyšky starých družíc alebo iný typ odpadu. Povrazom by prechádzal elektrický prúd, ktorý by vďaka vzájomnému pôsobeniu s magnetickým poľom dokázal smeti spomaliť a stiahnuť ich z obežnej dráhy do atmosféry, kde by bezpečne zhoreli.

Povraz sa ale nepodarilo pre technické problémy vysunúť a Kounotori 6 zhorela v pondelok v atmosfére bez naplnenia svojho hlavného cieľa.

"Nepodarilo sa nám vysunúť kábel, ale myslíme si, že príčinou nebol samotný kábel, ale niečo iné. Momentálne prebieha detailná analýza," povedal časopisu New Scientist jeden z hovorcov JAXA.

Misia Kounotori 6 ale nebola úplne márna. Ešte v decembri priniesla päť ton zásob na ISS a odniesla z vesmírnej stanice odpadky, ktoré v pondelok zhoreli v atmosfére spolu s loďou.

Najbližšie si vesmírne upratovanie vyskúša Veľká Británia, ktorá chce ešte tento rok použiť siete a harpúny. Európska vesmírna agentúra plánuje vlastné upratovanie sieťami robotickými rukami na rok 2023.

