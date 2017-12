Matematická hádanka: Dokážete vysvetliť ženskú telepatiu? (riešenie)

Tri ženy, tri klobúky a jedna odpoveď so zavretými očami.

6. feb 2017 o 18:40 Dominik Holič

Zadanie: Matematická hádanka: Dokážete vysvetliť ženskú telepatiu?

Ema uvažovala nasledovne:

1. Ak Alica vidí dva modré štítky, vie, že jej štítok je červený a prezradí to. Alica ale nič nehovorí, takže Ema a Barbara nemôžu mať obe modrý štítok.

2. Platí tež, že ak Barbara vidí dva modré štítky, vie, že práve jej štítok je červený a prezradí to. Keďže nič nehovorí, platí, že Alica a Ema nemôžu mať obe modrý štítok.

3. Ema vie, že ak je jej štítok modrý, Alica aj Barbara musia mať červený štítok. Zároveň ale vie, že ak by Barbara videla červený štítok na Alicinom klobúku a modrý štítok na Eminom klobúku, musela by vedieť, že jej klobúk nemá modrý štítok, pretože inak by Alica dávno vyhlásila, že jej klobúk má červený štítok.

4. Keďže prešlo už dosť času, a ani Alici ani Barbare sa nepodarilo zistiť farbu svojich štítkov, Ema vie, že jej štítok nemôže byť modrý, ale musí byť červený.